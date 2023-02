Związek Producentów Audio Video podzielił się rocznym podsumowaniem sprzedaży płyt na nośnikach fizycznych w Polsce (OLiS) oraz zestawieniem najczęściej odtwarzanych radiowych przebojów (Airplay). Kto sprzedał najwięcej albumów w Polsce? W minionym roku Polacy najchętniej kupowali najnowszy album sanah "Uczta". Polskie stacje radiowe podbił natomiast dance’owy przebój "Where Did You Go?" przygotowany przez brytyjskiego DJ-a i producenta Jaxa Jonesa z gościnnym udziałem MNEK.

Oto najchętniej kupowany album w Polsce w 2022. Wokalistka przegoniła Behemotha i Nirvanę

Podsumowanie sprzedaży fizycznej albumów zdominowane jest przez polskich wykonawców, a zdecydowaną liderką jest sanah, która w pierwszej dziesiątce umieściła wszystkie cztery swoje albumy, zaczynając od miejsca pierwszego, które należy do krążka "Uczta", wydanej w kwietniu 2022 roku. Pozostałe jej wydawnictwa zajęły kolejno miejsca: "Irenka" – 3., "sanah śpiewa Poezyje" – 5., "Królowa dram" – 8. Natomiast 2. miejsce na podium przypadło Dawidowi Podsiadle, który z albumem "Lata dwudzieste". W zestawieniu pojawił się również Behemoth - album "Opvs Contra Natvram" zajął 24. pozycję.

To 10. najlepiej sprzedających się albumów w Polsce w 2022

sanah - Uczta Dawid Podsiadło - Lata dwudzieste sanah - Irenka Różni wykonawcy Męskie Granie 2021 sanah - sanah śpiewa Poezyje SB Maffija - Hotel Maffija 2 Szpaku - Dom dla zmyślonych przyjaciół Pana Mateusza sanah - Królowa dram White 2115 - Pretty Harry Styles - Harry’s House

Artyści spoza Polski, w pierwszej setce rocznego podsumowania, łącznie zajęli 29 pozycji, a najwyższą lokatę wypracował Harry Styles, który z albumem Harry’s House zajął miejsce 10. Kolejnym zagranicznym twórcą w zestawieniu jest k-popowy boysband BTS, którego wydawnictwo "Proof" zajmuje pozycję 20. Trzeci najlepiej sprzedający się album zagraniczny to wydawnictwo "Nevermind" Nirvany, które zajmuje miejsce 25.

W odróżnieniu od zestawień sprzedaży fizycznej albumów na playlistach radiowych prym wiedli artyści zagraniczni. Miejsce pierwsze rocznego zestawienia Airplay zajmuje singiel brytyjskiego DJ-a i producenta Jaxa Jonesa "Where Did You Go", na którym gościnnie udziela się MNEK. Miejsce drugie należy do kolejnego brytyjskiego producenta – Sigali i utworu "Melody". Podium zestawienia zamyka australijsko-nowozelandzki duet Shouse z singlem "Won’t Forget You".

Pierwszym polskim utworem w stawieniu jest remiks utworu bryskiej "odbicie" (Mark Neve Remix), który dotarł do miejsca 6. W top 20 rocznego zestawienia jeszcze dwie pozycje zajmują polscy artyści: na miejscu 15. uplasował się Igo z utworem "Helena" oraz na miejscu 20. "B.R.O" z przebojem "Jeszcze będzie pięknie". Top 20 wykonawców Airplay, czyli zestawienie sumujące słuchaczy wszystkich utworów danego artysty otwiera, podobnie jak przed rokiem – sanah. Na miejscu drugim uplasował się amerykański zespół Imagine Dragons. Podium zestawienia zamyka brytyjski artysta – Ed Sheeran.