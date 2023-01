Zastanawialiście się kiedyś, jacy rockowi artyści są popularni w poszczególnych krajach na YouTubie? Okazuje się, że nadal królują starzy wyjadacze, którzy chyba nigdy się nie znudzą. Portal „Liberty Games” przyjrzał się statystykom serwisu w 2022 rok w 63 krajach. Zwycięzca jest bezkonkurencyjny i chociaż nie wydaje nowych płyt, to nadal jest bardzo popularny.

Oto najchętniej odtwarzany rockowy zespół na YouTubie na świecie. Króluje również w Polsce

1. miejsce należy do zespołu Queen, który osiągnął wynik 1,86 miliarda odtworzeń, zaś 2. pozycję zajmuje Guns N' Roses z wynikiem 1,33 mld odtworzeń. Brąz zdobywa AC/DC, zaś potem kolejno mamy kapele Bon Jovi, Metallica, Nirvana, The Beatles, The Rolling Stones, Creedence Clearwater Revival i Pink Floyd, który zamyka pierwszą 10. W Polsce 1. miejsce również zajmuje zespół Queen, który zresztą dominuje w większości europejskich państw.

Queen co rusz bije kolejne rekordy. Całkiem niedawno "Bohemian Rhapsody" mógł pochwalić się wynikiem 2 miliardów odtworzeń na Spotify. Inni rockowi twórcy, którym udało się zgromadzić przynajmniej miliard odsłuchów za pojedyncze utwory w Spotify, to Nirvana ("Smells Like Teen Spirit"), Journey ("Don’t Stop Believin’"), Linkin Park ("In the End", "Numb") oraz Guns N’ Roses ("Sweet Child O’ Mine").

Co więcej "Greatest Hits" stał się pierwszym albumem w historii Official Charts w Wielkiej Brytanii, który sprzedał się w nakładzie 7 mln egzemplarzy.