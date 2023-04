Słuchacze brytyjskiego radia BBC Radio 2 wzięli udział w głosowaniu, które miało wyłonić najlepszą piosenkę zespołu Queen. Trudny wybór, prawda? Jednak wyniki pokazują, że królowa rzeczywiście jest tylko jedna.

Oto najlepszy utwór Queen według fanów. Wyniki plebiscytu nie są zaskoczeniem

Tego typu zestawienia są bardzo kontrowersyjne, bo ile głosów tyle też gustów, ale łatwo się domyślić, który utwór zdobył tytuł najlepszego utworu Queen. Który numer obstawiacie?

Fani Queen mogli oddawać swoje głosy na najlepszy utwór zespołu z listy 75 piosenek od 20 lutego. Która kompozycja wygrała? Pierwsze miejsce należy do "Bohemian Rhapsody", zaś srebro zdobył utwór "Don't Stop Me Now". Na kolejnej pozycji uplasował się utwór "Somebody To Love".

Chyba nikogo nie dziwi fakt, że fani nadal kochają utwór "Bohemian Rhapsody":

Pap Life zacytowało Briana Maya, który tak skomentował sprawę: