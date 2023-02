Ozzy Osbourne promuje nowy zestaw VR. Książę Ciemności zabija mechaniczne dinozaury

Ozzy i reklamy gier wideo to nie jest specjalnie nic nowego - Książę Ciemności promował już chociażby World of Warcraft. Teraz jednak Osbournowie wzięli na warsztat VR.

Ozzy i Sharon promują VR2 od PlayStation

Sony postanowiło zatrudnić do współpracy samego Księcia Ciemności i jego żonę - wszystko po to, by Osbourne'owie promowali nadchodzący zestw VR2 od PlayStation. Ten ma trafić do sprzedaży już za kilka dni, więc reklama z udziałem lidera Black Sabbath zdaje się być strzałem w dziestiątkę.

A co w niej widzimy? Ano Ozzy'ego siedzącego na kanapie, który postanawia odpalić nowy sprzęt od PlayStation. Sharon prosi go, żeby się nie wygłupiał i pomógł się jej pakować, ale Osbourne postanawia odpalić zestaw i zobaczyć co tym razem wymyślili spece od Sony.

Widzimy fragmenty gameplayu z gry Horizon: Call of the Mountain, a Ozzy krzyczy, przeklina i błaga Sharon o pomoc, jojcząc, że chce go zabić jakiś "je*any mechaniczny dinozaur". Całość jest oczywiście utrzymana w bardzo humorystycznym tonie, a wokalista summa summarum zapomina o tym, że miał pomóc żonie w pakowaniu i zostaje w domu sam.

Jak dowiadujemy się z informacji prasowych PlayStation, twórcy VR2 dostosowali do swojego sprzętu kilka porządnych produkcji na licencji - w tym nowe Resident Evil 8, Gran Turismo 7, Moss Book II i No Man's Sky. Łącznie dostępnych produkcji ma być około 30 (a przynajmniej do końca marca 2023 roku).

PlayStation VR2 trafi do sprzedaży już 22 lutego 2023 roku. Cena? W tym momencie to około 3 tysięcy złotych. Ważna jest też informacja, że sprzęt jest kompatybilny tylko z konsolą PS5.