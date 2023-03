Mimo problemów zdrowotnych Ozzy Osbourne wystąpi na festiwalu Power Trip. Jest to zaskakująca informacja, bo całkiem niedawno wokalista ogłosił swoją emeryturę.

Całkiem niedawno Ozzy Osbourne ogłosił koncertową emeryturę, ale jak widać długo na miejscu jednak nie umie wysiedzieć. Jego żona, Sharon potwierdziła, że wraca do gry i już jesienią tego roku wystąpi na festiwalu. Ozzy powoli dochodzi do siebie po operacji i chociaż nie jest w stanie długo stać o własnych siłach, to wpadł na pomysł jak mimo takich ograniczeń występować przez kilkadziesiąt minut na scenie.

Ozzy Osbourne zapowiedział występ na festiwalu. Sharon: "Nigdy się nie poddał, wraca!"

W październiku 2023 odbędzie się kalifornijski festiwal Power Trip, który ogłosił już pierwsze gwiazdy. Na imprezie zagrają m.in. Iron Maiden, Metallica, Iron Maiden czy Guns N' Roses. Potwierdzono również, że na festiwalu pojawi się Ozzy Osbourne, który nie tak dawno twierdził, że kończy z koncertowaniem.

Sharon Osbourne w wywiadzie dla "Piers Morgan Uncensored" wyjaśniła, w jakim stanie jest Ozzy:

Ma się dobrze, jest o wiele lepiej. Zostało to już ogłoszone, więc możemy o tym mówić: Ozzy wystąpi 6 października w Ameryce. Tam na miejscu Coachelli. (...) Nigdy się nie poddał, wraca!

Osoba z bliskiego otoczenia Ozzy'ego w rozmowie z The Sun wyznała, że wokalista ma problemy z równowagą i nie może długo stać na nogach. Irytuje go fakt, że nie może występować tak jak wcześniej, ale zaimponował mu pomysł z tronem Axla Rose'a na koncertach Guns N' Roses i bierze od uwagę, by ten patent wykorzystać na swoich koncertach. Jak cytuje muzyka.interia.pl:

Sharon jest zaniepokojona tym, jak jej mąż wytrzyma pracę związaną z koncertami. Ma głębokie obawy o jego równowagę i chce, żeby wrócił do prawidłowego chodzenia, zanim nawet zacznie omawiać powroty. Szczególnie martwi się o to, że podczas występów straci równowagę i dozna urazów.

Na początku lutego 2023 Ozzy poinformował, że musi odwołać zaplanowaną trasę koncertową wyjaśniając: