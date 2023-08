Podziwiał go Hendrix. Alice Cooper wskazuje najlepszego gitarzystę w historii

Alice Cooper zdradził, kto według niego i samego Jimi Hendrixa był najlepszym gitarzystą w historii. Artysta nie tylko zwraca uwagę na muzyczny talent idola, ale także na to, jak wyglądało jego życie.

Alice Cooper ostatnio bardzo lubi ujawniać smaczki z życia rockowych muzyków. Ostatnio powiedział co nieco o relacji Johna Lennona z Paulem McCartneyem. Swego czasu był blisko legendarnych muzyków, więc doskonale wie, co mówi.

Teraz Cooper znów uchyla rąbka tajemnicy ze świata muzyki rockowej.

Alice Cooper ujawnia najlepszego gitarzystę w historii

Dla wielu osób tytuł najlepszego gitarzysty w historii zdecydowanie należy do Jimiego Hendrixa. Jednak dla niektórych w świecie muzyki rockowej, kto inny nosi ten tytuł. Alice Cooper wskazał swój typ i zdradził, że nie tylko on tak uważa, ale także Eric Clapton. Również takiego zdania był Hendrix. Kto więc otrzymał ten zaszczytny tytuł?

Alice Cooper w wywiadzie dla magazynu „Guitar” przyznał, że według niego najlepszym gitarzystą w historii był Frank Zappa z zespołu Mothers Of Invention. To również on był osobą, która jako jedna z pierwszych odkryła talent młodego Coopera i pomagała mu na początkach kariery.

Zappa był mistrzem. Dyrygował filharmonią w LA. Wiedział o muzyce więcej niż inni. Nigdy nie ćpał. Pił piwo, palił papierosy i pił kawę. Nie był trudny. Gitarzyści tacy jak Eric Clapton czy Jimi Hendrix uważali Franka za jednego z najlepszych gitarzystów na świecie. On sam nigdy tak nie uważał. Grał jak nikt inny. Był totalnie oryginalnym gitarzystą. Jeśli miałeś grać w Mothers Of Invention musiałeś być najlepszym muzykiem w mieście. Musiałeś umieć grać na saksofonie, klawiszach. Musiałeś być najlepszym z najlepszych.

Zgadzacie się z Alice Cooperem?

