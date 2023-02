Kolejny raz mocniejsze brzmienie zdominowało Oficjalną Listę Sprzedaży płyt w Polsce, OLiS. Co więcej, album odnosi sukcesy również zagranicą, między innymi: w Niemczech, gdzie uplasował się na czwartej pozycji na oficjalnej liście sprzedaży, a także w Szwajcarii na 6, w Holandii na 9. O jaki tytuł chodzi?

Polski zespół rockowy zdominował listy najlepiej sprzedających się płyt i winyli w Polsce. Macie już ten krążek?

Najnowszy album Riverside, "ID.Entity", uplasował się na drugim miejscu Oficjalnej Listy Sprzedaży płyt w Polsce, OLiS. Na liście sprzedaży LP płyta zajęła pierwsze miejsce.

Najnowszy, ósmy album Riverside to powrót w rejony znane z pierwszej dekady, co poniekąd zwiastować mógł już wydany w 2021 roku singiel "Story of My Dream", promujący kompilację wydaną z okazji jubileuszu 20-lecia istnienia zespołu. Jednak mimo pewnych stylistycznych nawiązań do chociażby "Second Life Syndrome" czy "Annno Domini High Definition", najnowszy album jest dla Riverside zdecydowanie początkiem nowej muzycznej drogi. Słychać na nim, że zespół całkowicie już odbudował się po stracie gitarzysty Piotra Grudzińskiego, przeszedł żałobę i rozpoczął nowy rozdział w swojej karierze.

"ID.Entity" to nowe otwarcie jeszcze z kilku powodów. To pierwszy album nagrany w nowym składzie, z gitarzystą Maciejem Mellerem, będącym od 2020 roku oficjalnym członkiem Riverside. To również pierwszy album w karierze zespołu, za szatę graficzną którego nie odpowiada już Travis Smith, a polski artysta Jarek Kubicki, który idealnie odnalazł się w wizualnej odsłonie prezentowanej do tej pory przez zespół.

Materiał nagrywany i miksowany był tym razem w dwóch studiach nagraniowych - W The Boogie Town Studio w Otwocku pod okiem Pawła Marciniaka oraz w warszawskim Studiu Serakos pod okiem Magdy i Roberta Srzednickich. Masteringiem zajął się współpracujący z zespołem przy nagraniach koncertowych Robert Szydło. Produkcją zajął się tym razem sam Duda.