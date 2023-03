Depeche Mode wydał 24 marca 2023 nowy album zatytułowany "Memento Mori" i krążek cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Mimo tego na listach przebojów w Wielkiej Brytanii może wcale nie pojawić się na 1. miejscu. Obecnie w rankingu prowadzi krążek gwiazdy pop, który ukazał się tego samego dnia, co "Memento Mori".

Popowa gwiazda pokona Depeche Mode? Jej album jest popularniejszy od "Memento Mori"

O kim mowa? 24 marca na sklepowych półkach pojawił się krążek "Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd" Lany Del Rey i według Official Charts to właśnie ta płyta ma szanse w tym tygodniu na zajęcie 1. miejsce w Wielkiej Brytanii, zaś Depeche Mode może uplasować się na 2. miejscu. Byłby to najlepszy debiut zespołu od 10 lat, a przypomnijmy, że "Delta Machine" również zajęła 2. miejsce.

Jeżeli Lana Del Rey rzeczywiście zajmie 1. miejsce to wówczas będzie to jej 6 album, który tego dokonał - wcześniej taki sukces osiągnęły płyty "Born To Die" (2012), "Ultraviolence" (2014), "Lust For Life" (2017), "Norman Fucking Rockwell!" (2019) oraz "Chemtrails Over The Country Club’ (2021).

Na 3. miejscu za "Memento Mori" prawdopodobnie uplasuje się najnowszy krążek Fall Out Boy "So Much (For) Stardust". W zestawieniu dwukrotnie pojawia się również Pink Floyd, który wydał "Dark Side Of The Moon – Live At Wembley 1974" z okazji świętowania 50-lecia "The Dark Side of the Moon" i oczywiście ten krążek również wejdzie do top 10.