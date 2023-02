Posłuchaj przedpremierowo koncertówki "The Dark Side Of The Moon" Pink Floyd. Zaproszenia rozdaje Antyradio

To będzie prawdziwe święto dla fanów Pink Floyd. Jak możecie zdobyć wejściówki na specjalny event z odsłuchem "The Dark Side of the Moon” - Live at Wembley 1974"?

Warner Music Poland i Antyradio zapraszają 1 marca na ekskluzywny odsłuch zremasterowanego zapisu koncertu Pink Floyd "The Dark Side of the Moon” - Live at Wembley 1974". Sprawdźcie szczegóły wydarzenia, na które wejściówki możecie zdobyć na antenie Antyradia.

Pink Floyd obchodzą 50. rocznicę premiery. "The Dark Side Of The Moon". Nowe wydanie kultowego dzieła

Wydarzenie odbędzie się w Sali Kinowej KINOGRAM, mieszczącej się w Fabryce Norblina, w Warszawie. W nawiązaniu do obchodów 50-tej rocznicy wydania albumu, w kameralnym odsłuchu udział weźmie dokładnie 50-ciu fanów kultowego brytyjskiego zespół. Całość poprzedzać będzie rozmowa Marcina Bąkiewicza, dyrektora muzycznego Antyradia, z dziennikarzem muzycznym, Wiesławem Weissem, autorem wielu książek o Pink Floyd i „Wielkiej rock encyklopedii”.

Fot. materiały prasowe

Z okazji 50-lecia "The Dark Side Of The Moon" 24 marca 2023 roku ukaże się jubileuszowa edycja kultowego dzieła Pink Floyd. Fani otrzymają na nowo zremasterowany box z jednym z najlepiej sprzedających się albumów wszech czasów. Płyta rozeszła się w ponad 50 milionach egzemplarzy na całym świecie.

Nowy box deluxe zawiera CD oraz winyl (gatefold) ze zremasterowanym w 2023 roku materiałem, a także płyty Blu-Ray + DVD audio z oryginalnymi miksem 5.1 oraz zremasterowaną wersją stereo. Zestaw zawiera również dodatkowy krążek Blu-ray w formacie Atmos oraz CD i LP z koncertem "The Dark Side Of The Moon - Live At Wembley Empire Pool, London, 1974".

Równocześnie, 24 marca 2023, niezależnie ukaże się CD i pierwsze w historii winylowe wydanie płyty Pink Floyd "The Dark Side Of The Moon - Live At Wembley Empire Pool, London, 1974". Koncertowe dzieło zarejestrowano w listopadzie 1974 roku w ramach zimowej trasy zespołu. Płyta po raz pierwszy dostępna będzie jako samodzielny album, a na okładce znajdzie się oryginalny rysunek George'a Hardiego z 1973 roku.

Także 24 marca 2023 Thames & Hudson wyda książkę "Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon: 50th Anniversary", której kuratorem jest Jill Furmanovsky, a reżyserem współzałożyciel Hipgnosis, Aubrey Powell. Wydawnictwo zawiera rzadkie i wcześniej niewidziane zdjęcia wykonane podczas tras koncertowych "The Dark Side Of The Moon" w latach 1972-1975, a powstało przy udziale członków zespołu.

Z okazji 50. rocznicy wydania albumu, Pink Floyd zapraszają nowe pokolenie twórców animacji do wzięcia udziału w konkursie na stworzenie teledysków do każdego z 10 utworów z kultowego albumu z 1973 roku. Pink Floyd ma bogatą historię współpracy z twórcami animacji od początków istnienia zespołu (Ian Emes, Gerald Scarfe, itd.), a w niektórych przypadkach wizualizacje towarzyszące piosenkom stały się synonimem samej muzyki. Jubileusz nie będzie wyjątkiem. Aby wziąć udział w konkursie i uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę https://www.pinkfloyd.com/competition/.