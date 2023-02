Poznaliśmy nominacje do Rock and Roll Hall of Fame 2023. Nie zabrakło znowu raperów

Obok Iron Maiden mamy artystów z hip-hopowego świata. Kto jeszcze ma szansę na dołączenie do Rock and Roll Hall of Fame 2023.

Rock and Roll Hall of Fame to prestiżowe wyróżnienie przyznawane muzykom od 1986 roku. Hall of Fame co roku honoruje muzyków, którzy przyczynili się do rozwoju muzyki rockowej i wydali swoją debiutancką płytę 25 lat temu. W końcu poznaliśmy artystów, którzy zostali nominowani do Rock and Roll Hall of Fame i mają szansę na dołączenie do galerii sław w 2023 roku. Na liście nie zabrakło... raperów.

Poznaliśmy nominacje do Rock and Roll Hall of Fame 2023

Właśnie ruszyło głosowanie i fani rocka mogą mieć wpływ na decyzję, którzy artyści dołączą do Rock and Roll Hall of Fame. Internauci mogą wybrać 5 artystów, a ich głosy będą się liczyć razem z głosami jury, które składa się z osób z branży, historyków oraz muzyków.

Do Rock and Roll Hall of Fame 2023 zostali nominowani:

Kate Bush

Sheryl Crow

Missy Elliott

Iron Maiden

Joy Division/New Order

Cyndi Lauper

George Michael

Willie Nelson

Rage Against the Machine

Soundgarden

The Spinners

A Tribe Called Quest

The White Stripes

Warren Zevon

Co roku obok legend rocka, metalu czy bluesa do Rock and Roll Hall of Fame nominowani są raperzy, co mocno irytuje fanów mocnego grania. Również w tym roku nie zabrakło artystów z hip-hopowego świata - są nimi Missy Elliott oraz A Tribe Called Quest. Swoje głosy możemy oddawać do 28 kwietnia, a zwycięzców poznamy w maju.