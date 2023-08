Prokop wytknął Borysewiczowi przeszłość. Niesmaczny żart?

Marcin Prokop został jednym z prowadzących Top of the Top Sopot Festival 2023. Nic dziwnego, że wybór padł właśnie na niego. Od lat cieszy się wielką sympatią widzów, a swój profesjonalizm łączy z dużą dozą poczucia humoru, którym chętnie dzieli się na scenie.

Jego żarty rozbawiają do łez, ale są momenty, kiedy nieco przesadzi i jego słowa odbierane są po prostu jako niesmaczne. U wielu osób pojawiły się mieszane uczucia po jego ostatnich słowach dotyczących Jana Borysewicza.

Prokop żartuje z Borysewicza

Jan Borysewicz, współzałożyciel zespołu Lady Pank wielokrotnie w wywiadach przyznawał, że swego czasu prowadził mocno rock’n’rollowy tryb życia. Po wielu latach Borysewicz postanowił skończyć z tym i odstawił alkohol.

Wciąż jednak wiele osób pamięta jego życie przed tą decyzją. Jedną z takich osób jest Marcin Prokop, który ostatnio do tego nawiązał.

Podczas Top of the Top Sopot Festival 2023, dziennikarz podszedł do jednej z dziewczyn, która zajmowała się na festiwalu przygotowywaniem herbaty i zapytał ją:

Jesteśmy nieprzypadkowo w takim miejscu i pytanie, które mi się ciśnie na usta i gdybym o to zapytał Janka Borysewicza, to wiem, co by mi odpowiedział. Ale zapytam ciebie: lubisz sobie popić?

Gdy dziewczyna przytaknęła, prezenter dopytywał o ulubiony napój, na co ta mu odpowiedziała:

Najbardziej lubię herbatkę sobie popić! Bo można przy niej porozmawiać z ludźmi. Fajnie się rozmawia z tobą i też mogę ci zrobić.

Prokop nie pozostał jej dłużny i również zażartował:

Jesteś pierwszą osobą w wieku mojej córki, która mówi, że fajnie się ze mną rozmawia. Reszta ode mnie ucieka niestety.

Widzowie na sali wybuchnęli śmiechem, a Wy, jak uważacie, Marcin Prokop przesadził?

