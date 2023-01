Kolejny raz w sieci sklepów Biedronka możemy kupić płyty CD w atrakcyjnej cenie. Jakie tytuły tym razem mamy do wyboru?

Do 7 stycznia w sieci sklepów Biedronka znajdziecie płyty CD w cenie od 19,99 zł. Nie zabraknie też tytułów dla fanów rocka. Jakie krążki znajdziemy w sklepach?

Queen, Slayer i The Cure w Biedronce. Jakie płyty CD możemy kupić?

Aerosmith, Nightwish, Slayer, Vangelis, Queen - to tylko część artystów, których płyty znajdziemy w Biedronce. Już chyba nikogo nie dziwi fakt, że idąc po chleb do Biedronki, wracamy z albumami czy winylami. Tym razem będziemy mogli swoją kolekcję krążków powiększyć o płyty m.in. Bryana Adamsa, The Cure, Iggy Pop, Nirvany czy Megadeth.

Oferta obowiązuje w wybranych sklepach sieci Biedronka do 7 stycznia 2023 r. Produkty dostępne do wyczerpania zapasów. Oferta może różnić się w zależności od sklepu.

Tanie płyty CD w Biedronce