QOTSA już niebawem wystąpi w Polsce i na tym koncercie usłyszymy nowe piosenki z albumu "In Times New Roman...".

Zachęcamy Was do odwiedzenia naszego Facebooka oraz Instagrama.

Queens of the Stone Age po kilku latach w końcu wyda nowy album. Zespół ogłosił premierę 8. studyjnego albumu, który ukaże się już niebawem. Co więcej, QOTSA podzielił się nowym singlem, który pokazuje, w jakim muzycznym kierunku zmierza.

Queens of the Stone Age wraca do gry i zapowiada nowy album. Posłuchaj singla "Emotion Sickness"

Najnowszy album będzie nosić tytuł "In Times New Roman..." i ukaże się 16 czerwca. Kapela podzieliła się okładką płyty i trzeba przyznać, że grafika robi piorunujące wrażenie:

Fot. materiały prasowe

W opisie płyty "In Times New Roman..." możemy przeczytać:

Album jest surowy, momentami brutalny i nie jest przeznaczony dla osób o słabym sercu. A jednak jest to prawdopodobnie najpiękniejszy i zdecydowanie najbardziej satysfakcjonujący album w dyskografii zespołu. Ostre teksty założyciela zespołu Joshuy Homme'a są wspierane przez rozpoznawalne brzmienie QOTSA, ozdobione nowymi i niespotykanymi zwrotami w praktycznie każdym utworze.

Pierwszą propozycją z "In Times New Roman..." jest singiel "Emotion Sickness":

Oglądaj

Pozostaje nam cierpliwie czekać na resztę materiału od QOTSA. Jak na razie dyskografię zespołu zamyka krążek "Villains". Cieszy jednak fakt, że niedługo będziemy mogli usłyszeć nowe piosenki na żywo w Polsce. Zespół jest gwiazdą Open'er Festival 2023 i zagra 30 czerwca 2023 na głównej scenie. Na imprezie zaprezentują się również m.in. Arctic Monkeys, Nothing But Thieves, One Republic czy Kaleo.