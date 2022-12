Magazyn Rolling Stone stworzył dosyć ciekawy ranking, w którym przedstawił najgorsze decyzje w historii muzyki. W zestawieniu pojawiło się aż 50 pozycji, które obejmują zarówno stare dzieje, jak i nowsze wydarzenia. Wysoką pozycję zajęła legenda rocka wszystko przez swoje wypowiedzi dotyczące szczepień. Chyba już wiecie, o kogo może chodzić...

Rockowa legenda podjęła "najgorszą decyzję w historii rocka". Gitarzysta znalazł się w niechlubnym rankingu

Na 1. pozycji rankingu magazynu Rolling Stones znalazł się festiwal w Altamont, na którym zginęła jedna osoba. Kolejne miejsce należy do poślubienia przez Jerry'ego Lee Lewisa swojej 13-letniej kuzynki w 1958 roku. 3. pozycję przyznano wytwórni Decca Records, która odrzuciła The Beatles.

Co ciekawe, 4. pozycja należy Erica Claptona i jego antyszczepionkowych teorii spiskowych. Gitarzysta otwarcie krytykował szczepionki, chociaż sam postanowił się zaszczepić. Wyznał, że po zabiegu miał długotrwałą reakcję na szczepienie, m.in. drętwienie rąk. Gitarzysta cierpi na neuropatię, czyli uszkodzenie nerwów obwodowych, które utrudnia grę na gitarze.

Co więcej, nie chciał grać koncertów dla zaszczepionych uważając, że jest to dyskryminujące. Eric Clapton nagrał również piosenkę z antyszczepionkowcem Robinem Monottim. To wszystko spowodowało, że trafił do rankingu, który możecie przeczytać na stronie Rolling Stones. W zestawieniu pojawiły się również takie wydarzenia, jak słowa Johna Lennona o tym, że Beatlesi są więksi od Jezusa czy wyrzucenie z Mötley Crüe Vince'a Neila i nagranie industrialnego albumu.