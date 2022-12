Ten utwór zna chyba każdy i zapewne przesłuchał go wiele razy w streamingu. Nic zatem dziwnego, że rockowy klasyk może pochwalić się kolejnym rekordem - tym razem na Spotify.

Rockowy klasyk z 2 miliardami odtworzeń w Spotify. Pokonał Nirvanę i Guns N' Roses

Jeden z największych hitów Queen, "Bohemian Rhapsody", przekroczył dwa miliardy odtworzeń w Spotify. Inni artyści rockowi, którym udało się zgromadzić przynajmniej miliard odsłuchów za pojedyncze utwory w Spotify, to Nirvana ("Smells Like Teen Spirit"), Journey ("Don’t Stop Believin’"), Guns N’ Roses ("Sweet Child O’ Mine") oraz Linkin Park ("In the End", "Numb").

Gitarzysta grupy, Brian May, tak wspominał w 2008 roku pierwsze chwile, gdy usłyszał od genialnego wokalisty i kompozytora o jego zarysie utworu na początku lat 70.:

Freddie przyszedł z mnóstwem skrawków papieru, które zabrał z pracy ojca, takie a la karteczki Post-It, i zaczął mocno uderzać w pianino. Grał na nim tak, jak większość osób grałaby na perkusji. I ta piosenka miała mnóstwo luk, ale Freddie wyjaśnił, że tam wydarzy się coś operowego i tak dalej. Rozpracowywał harmonie w swojej głowie.

Queen ciągle odnosi sukcesy. Ostatnio zespół mógł się pochwalić, że "Greatest Hits" stał się pierwszym albumem w historii Official Charts w Wielkiej Brytanii, który sprzedał się w nakładzie 7 mln egzemplarzy.