Rockowy zespół będzie reprezentować Niemcy na Eurowizji. Kapela zostawiła konkurencję na preselekcjach daleko za sobą [WIDEO]

Coraz więcej rockowych kapel decyduje się na próbowanie swoich sił w Eurowizji. W historii tego konkursu ostrzejsze zespoły niejednokrotnie zajmowały wysokie pozycje - wystarczy wspomnieć chociażby Lordi czy Maneskin. John Lydon ostatnio również próbował swoich sił w preselekcjach Irlandii do Eurowizji, ale mu nie wyszło. Wyszło jednak gotyckiej kapeli rockowej, która będzie reprezentować Niemcy w konkursie w Liverpoolu. Posłuchajcie piosenki, z którą będą się starali podbić Eurowizję.

Rockowy zespół będzie reprezentować Niemcy na Eurowizji. Kapela zostawiła konkurencję na preselekcjach daleko za sobą

3 marca odbył się specjalny koncert Unser Lied für Liverpool, podczas którego Niemcy wybierali swojego reprezentanta na Eurowizję. W sumie do finału dostało się 9 kandydatów, przy czym w koncercie wzięło udział tylko 8, bo zespół Frida Gold zrezygnował z uczestnictwa z powodu choroby wokalistki. Jednym z kandydatów był rockowy gotycki zespół Lord of the Lost, który wykonał tytułowy utwór z płyty "Blood & Glitter" z 2022.

Zwycięzcę wybierało jury razem z widzami i głosy liczyły się w proporcji 50/50. Ostatecznie to właśnie Lord of the Lost zdobył najwięcej punktów, bo aż 189. Dla porównania, Ikke Hüftgold, który zajął 2. miejsce, miał 111 punktów. Wrzucamy poniżej piosenkę "Lied mit gutem Text", ale ostrzegamy, bo kawałek jest naprawdę okrutnie zły...

Eurowizja 2023: Kiedy i gdzie finał?

Kolejna edycja Eurowizja odbędzie się w Liverpoolu 9, 11 oraz 13 maja 2023 i w konkursie weźmie udział w sumie 37 krajów. Tym razem głosowanie odbędzie się na innych zasadach - w półfinałach będą brane pod uwagę jedynie głosy widzów, zaś zwycięzcę będą wybierać widzowie z całego świata. Polskę będzie reprezentować Blanka, której zwycięstwo w polskich preselekcjach wywołało spore zamieszanie. Wiele osób sugeruje, że jej wygrana było ustawką TVP.