Rockowy zespół narzeka na ceny merchu: "Gojira staje się jak KISS. To zniewaga fanów"

Tanio to już było. Podrożało dosłownie wszystko - również bilety na koncerty, merch i wszelkie gadżety związane z naszymi ulubionymi zespołami. Rzadko się zdarza, żeby na stoisku zespołu w miejscu koncertu znaleźć koszulkę tańszą niż 100 złotych. Na ten problem zwrócił uwagę rockowy zespół, który ponarzekał na ceny merchu grupy Gojira.

Rockowy zespół Crippled Black Phoenix wrzucił zdjęcie cen merchu zespołu Gojira, które niskie nie są. Wpis rozpoczyna się słowami: "Oto kolejny powód, dlaczego zaczynam nie lubić tego biznesu".

Gojira staje się jak KISS. To pieprzona zniewaga dla waszych fanów, aby brać pieniądze za zużyte naciągi na perkusję i pałeczki, ponieważ wiecie, że fani je kupią. Nie tylko to... płacić 200 funtów! I 80 funtów za podpisany winyl? Na koncercie? Nie ma też mowy o wysyłce... Pobieranie premii za autograf to bzdura. Czy ja jestem oderwany od rzeczywistości? Czy tak jest teraz wszędzie? Nie chcę mieć z tym nic wspólnego.