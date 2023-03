Artysta podzielił się pierwszym fragmentem swojego nadchodzącego materiału. Czy nagrywanie na nowo "The Dark Side of the Moon" jest rzeczywiście potrzebne?

"The Dark Side Of The Moon" ma już 50 lat! To był ósmy studyjny album Pink Floyd, który został wydany pierwotnie w USA 1 marca, a następnie w Wielkiej Brytanii 16 marca 1973 roku. Z okazji okrągłej rocznicy Pink Floyd zaplanował specjalne wydanie krążka, natomiast Roger Waters postanowił nagrać na nowo cały album. Basista w końcu podzielił się fragmentem swoich nagrań.

Roger Waters nagrał na nowo "The Dark Side of the Moon". Oto pierwszy fragment dziwnego eksperymentu [WIDEO]

Były członek zespołu Pink Floyd pnagrał materiał z "The Dark Side of the Moon" na nowo. W rozmowie z The Telegraph stwierdził:

Napisałem "The Dark Side of the Moon". Pozbądźmy się tych wszystkich bzdur typu "my". Oczywiście byliśmy zespołem, było nas czterech, wszyscy wnieśliśmy swój wkład - ale to mój projekt i ja go napisałem. Więc... bla bla!"

W opisie krążka widnieje informacja, że Waters jest autorem trzech z 10 piosenek, w tym "Money", jak również jest współautorem dwóch innych kompozycji.Teraz basista postanowił nagrać na nowo "The Dark Side of The Moon", by uwypuklić polityczne i emocjonalne przesłanie tego materiału. Posłuchajcie fragmentu tego materiału:

Chociaż album Watersa miał się pojawić w marcu tego roku, to The Telegraph podaje, że prawdopodobnie materiał ukaże się w maju.

Natomiast Pink Floyd ma zupełnie inne plany w związku z okrągłą rocznicą "The Dark Side of the Moon". 24 marca 2023 roku ukaże się jubileuszowa edycja kultowego dzieła Pink Floyd. Fani otrzymają na nowo zremasterowany box z jednym z najlepiej sprzedających się albumów wszech czasów.

Równocześnie, 24 marca 2023 ukaże się CD i pierwsze w historii winylowe wydanie płyty Pink Floyd "The Dark Side Of The Moon - Live At Wembley Empire Pool, London, 1974". Koncertowe dzieło zarejestrowano w listopadzie 1974 roku w ramach zimowej trasy zespołu. Płyta po raz pierwszy dostępna będzie jako samodzielny album, a na okładce znajdzie się oryginalny rysunek George'a Hardiego z 1973 roku.