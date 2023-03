Sprawdźcie, w którym kinach będziecie mogli dołączyć do wydarzenia "Metallica: 72 Seasons Global Premiere".

Bilety na kinowe wydarzenie "Metallica: 72 Seasons Global Premiere" właśnie trafiły do sprzedaży. Sprawdźcie, w których kinach w Polsce będziecie mogli przesłuchać przedpremierowo płytę Metalliki.

Ruszyła sprzedaż biletów na przedpremierowy odsłuch nowej płyty Metalliki. W których kinach odbędzie się specjalny pokaz?

Światowa prapremiera płyty, czyli odsłuch w kinie w najwyższej jakości obrazu i dźwięku (z Dolby Atmos w wybranych kinach), odbędzie się 13 kwietnia. Uczestnicy jako pierwsi na świecie będą mogli posłuchać najnowszego albumu legendarnej grupy, jak również obejrzeć ekskluzywne materiały wideo, stworzone specjalnie z myślą o wydarzeniu.

Pod tym linkiem sprawdzicie, gdzie możecie zobaczyć „Metallica: 72 Seasons Global Premiere” w Polsce.

Album „72 Seasons” ukaże się 14 kwietnia 2023 i płytę zapowiadają 3 single: "Screaming Suicide", "Lux Æterna" oraz "If Darkness Had a Son".

Metallica zagra 2 koncerty w Polsce w 2024

W sprzedaży są już dostępne pojedyncze bilety na wszystkie koncerty Metalliki w ramach trasy M72. Metallica zagra dwa koncerty w każdym mieście, które jest objęte tournée. Każdy No Repeat Weekend to dwa oddzielne koncerty, z różnymi setlistami i supportami. M72 to także nowa, okrągła scena i słynny Metallica Snake Pit w centralnym miejscu, jak również passy I Disappear i wiele innych atrakcji. Polscy fani będą mogli posłuchać Metalliki na żywo 5 i 7 lipca 2024.