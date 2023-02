Zwycięzca polskich preselekcji do Eurowizji był ustawiony przez TVP? W sieci zawrzało: "Robienie idiotów z widzów"

Za nami polskie eliminacje do Eurowizji. Zwyciężczynią okazała się być Blanka, która pojedzie reprezentować Polskę w Liverpoolu z piosenką "Solo". Wielu widzów jednak jest niezadowolonych z takiego wyboru, powstała nawet specjalna petycja w tej sprawie. Co więcej, pojawiły się głosy, że zwycięzca był już ustalony przed rozpoczęciem konkursu - ma o tym świadczyć artykuł, który został omyłkowo opublikowany kilka godzin przed koncertem "Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję".

26 lutego podczas specjalnego koncertu "Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję" zobaczyliśmy w TVP1 10 uczestników, którzy walczyli o ty, by reprezentować Polskę na Eurowizji. Zwycięzcę wybierali widzowie oraz jury - ich głosy miały być liczone według zasady 50/50. Jurorzy przyznali najwięcej punktów Blance, zaś Jann, który był faworytem konkursu, zajął dopiero 4. miejsce - gdy ogłoszono wyniki głosowania jurorów na sali rozległo się głośne buczenie.

Widzowie natomiast oddali najwięcej głosów na Janna, zaś Blanka zajęła 2. miejsce i to ona ostatecznie zwyciężyła. Taka sytuacja rozzłościła fanów młodego wokalisty, którzy nawet stworzyli specjalną petycję, by ponownie rozpatrzyć sprawę:

Na 27 lutego petycję przeciwko decyzji TVP już podpisało ponad 3 tys. osób. Na tym jednak nie koniec kontrowersji - na profilu Let's talk about ESC pojawił się wpis wraz ze screenem artykułu na stronie TVP o zwycięstwie Blanki, który ukazał się ponad 1,5 godziny przed rozpoczęciem samego koncertu. Według autora ma to świadczyć, że wygrana piosenkarki w preselekcjach TVP została ustawiona.

To nie jest fejk. News o zwycięstwie Blanki pojawił się dziś już o godz. 15:33. Rozumiem, że można przygotować sobie draft, ale ta sprawa wymaga zwyczajnie zabezpieczenia i zbadania.(...) Piszę o tym wobec pojawiających się wątpliwości co do uczciwości procesu głosowania jury, zmian regulaminowych w ostatniej chwili, braku informacji w zakresie indywidualnych not jurorów i cząstkowego wyniku głosowania publiczności. Stawiam pytanie o zachowanie zasad transparentności niezbędnego dla nadawcy publicznego. Kolejny rok i kolejny problem związany z etyką.