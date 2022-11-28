Slayer i Megadeth ponownie w Biedronce. Jakie płyty CD możemy kupić?
Sprawdźcie, jakie płyty CD może kupić w Biedronce na Mikołajki.
Od 28 listopada w sieci sklepów Biedronka znajdziecie nową pulę tytułów na płytach CD w cenie już od 19,99 zł. Jeżeli zatem jeszcze nie zrobiliście sobie prezentu na Mikołajki, to właśnie macie szansę, żeby położyć do buta nowy album Megadeth czy Imagine Dragons.
Tanie płyty CD w Biedronce. Slayer, Megadeth i Imagine Dragons na Mikołajki
Do sprzedaży trafiły wydawnictwa takich wykonawców jak T.Love, Scorpions, Megadeth czy Guns N' Roses. Oferta obowiązuje w wybranych sklepach sieci Biedronka w dniach od 28 listopada do 11 grudnia 2022 r. Produkty dostępne do wyczerpania zapasów. Warto pamiętać, że oferta może różnić się w zależności od sklepu.
- 2PAC - UNTIL THE END OF TIME
- ABBA - LIVE AT WEMBLEY ARENA (PL)
- ABBA - UNIVERSAL MASTERS COLLECTION
- ALVARO SOLER - ETERNO AGOSTO (REEDYCJA) (PL)
- ANDREA BOCELLI - CONCERTO: ONE NIGHT IN CENTRAL PARK
- APOCALYPTICA - INQUISITION SYMPHONY
- ARIANA GRANDE - POSITIONS
- BILLIE EILISH - WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?
- BRAVO HITS CHRISTMAS VOL.2
- BRAVO HITS ZIMA 2022
- BRAVO HITS MUZYKA POLSKA VOL.2
- CURE- PORNOGRAPHY (REMASTERED)
- DEMIS ROUSSOS - THE GOLDEN VOICE OF
- DIRE STRAITS - ALCHEMY - DIRE STRAITS LIVE - 1&2
- DODA - 7 POKUS GŁÓWNYCH
- DODA - DIAMOND B*TCH
- DR. DRE - CHRONIC 2001
- EMINEM - MARSHALL MATHERS
- ENIGMA - MCMXC AD
- ENNIO MORRICONE - THE VERY BEST OF ENNIO MORRICONE
- ERIC CLAPTON - COMPLETE CLAPTON
- FLORENCE & THE MACHINE - MTV PRESENTS UNPLUGGED: FLORENCE + THE MACHINE
- FRANK SINATRA - DUETS - 20TH ANNIVERSARY (PL)
- GUNS N' ROSES - APPETITE FOR DESTRUCTION (REMASTERED)
- HEMP GRU - JEDNOŚĆ
- HITY NA CZASIE ZIMA 2022
- IMAGINE DRAGONS - SMOKE + MIRRORS
- JON & VANGELIS - PRIVATE COLLECTION
- KISS - GREATEST HITS
- KISS - KISSWORLD - THE BEST OF KISS
- LADY PANK - ZIMOWE GRAFFITI 2
- LANA DEL REY - LUST FOR LIFE
- LIMP BIZKIT - CHOCOLATE STARFISH & THE HOTDOG FLAVORED WATER
- MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN (PL)
- MARILYN MANSON - LEST WE FORGET (THE BEST OF)
- MEGADETH - GREATEST HITS: BACK TO THE START
- NIRVANA - IN UTERO - 20th ANNIVERSARY (REMASTER)
- O.S.T.R. - INSTRUKCJA OBSŁUGI ŚWIRÓW
- OFFSPRING - GREATEST HITS
- ORCHESTRAL MANOEUVRES IN THE DARK - THE OMD SINGLES
- RAFAŁ BRZOZOWSKI - NA ŚWIĘTA
- RUSH - THE SPIRIT OF RADIO: GREATEST HITS 74-87
- SCORPIONS - CRAZY WORLD
- SCORPIONS - FACE THE HEAT
- SHAWN MENDES - SHAWN MENDES (PL)
- SLAYER - SEASONS IN THE ABYSS
- ŚWIĘTA, ŚWIĘTA
- T.LOVE - HAU! HAU!
- TANGERINE DREAM - DREAM SEQUENCE - BEST OF COMPILATION
- TEDE - NOJI? EDYCJA SPECJALNA
- THE BEST OF DISCO POLO X (VOL.10)
- THE WEEKND - AFTER HOURS
- THE WHO - MY GENERATION-VERY BEST OF
- TO WŁAŚNIE ŚWIĘTA
- WESOŁA LOKOMOTYWA: ZGADYWANKI - RYMOWANKI
- XXXTENTACION - ?
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