Slayer i Megadeth ponownie w Biedronce. Jakie płyty CD możemy kupić?

Od 28 listopada w sieci sklepów Biedronka znajdziecie nową pulę tytułów na płytach CD w cenie już od 19,99 zł. Jeżeli zatem jeszcze nie zrobiliście sobie prezentu na Mikołajki, to właśnie macie szansę, żeby położyć do buta nowy album Megadeth czy Imagine Dragons.

Tanie płyty CD w Biedronce. Slayer, Megadeth i Imagine Dragons na Mikołajki

Do sprzedaży trafiły wydawnictwa takich wykonawców jak T.Love, Scorpions, Megadeth czy Guns N' Roses. Oferta obowiązuje w wybranych sklepach sieci Biedronka w dniach od 28 listopada do 11 grudnia 2022 r. Produkty dostępne do wyczerpania zapasów. Warto pamiętać, że oferta może różnić się w zależności od sklepu.