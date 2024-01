Smash Into Pieces zadziwia nowym teledyskiem! To zapowiedź kolejnego albumu

Zarówno fani Smash Into Pieces, jak i ludzie, którzy po prostu cenią sobie dobrą muzykę, mają powody do radości, a przynajmniej jeden naprawdę dobry powód, bo do sieci trafił świetny teledysk.

Ku uciesze wielu osób, w internecie można znaleźć świetny teledysk zespołu Smash Into Pieces i nacieszyć zarówno oczy, jak i uszy. Rzućcie okiem na klip do utworu „Trigger”, bo naprawdę warto.

„Trigger” zapowiada nową płytę Smash Into Pieces

Nie ma sensu tego bardziej przedłużać, ale… chcemy jeszcze tylko przypomnieć, że „Trigger” zapowiada nową płytę Smash Into Pieces, a konkretniej mówiąc chodzi o „Ghost Code”. Czy będzie trzeba czekać boleśnie długo? Odpowiedź zależy od waszych podkładów cierpliwości, ale można zaryzykować stwierdzenie, iż nie ma tragedii, bo „Ghost Code” ma się ukazać 12 kwietnia 2024 roku.

Oglądaj

Smash Into Pieces to grupa, która naprawdę szybko zdobywa popularność i naprawdę warto mieć ją na uwadze, gdyż zapewne jeszcze nieraz nas wszystkich zadziwi. Kiedyś pisaliśmy nawet, że Smash Into Pieces to jedna z najszybciej rozwijających się skandynawskich kapel!

Na koniec przypominamy, że informowaliśmy również jak szybko osiągnąć szczęście. Ponadto wspominaliśmy o najlepszej rockowej wokalistce według Draimana.

Źródło: Antyradio/@SmashIntoPiecesofficial/YouTube

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!