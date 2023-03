Nadchodzą spore zmiany na Spotify. Jak wiadomo, kolejne portale i serwisy decydują się na zwiększenie u siebie treści wideo - wystarczy spojrzeć chociażby na Instagrama, który jakiś czas temu wprowadził rolki mocno przypominające filmiki z TikToka. Teraz również Spotify zdecydował się na wprowadzenie więcej treści wideo. Zapomnijcie o siatce z okładek płyt oraz playlist, teraz w feedzie pojawi się więcej interaktywnych treści wideo.

Spotify będzie wyglądać jak TikTok? Serwis zapowiedział ogromne zmiany dla użytkowników

Podczas globalnego eventu Spotify Stream On 2023 pokazano najnowsze funkcje „odkrywania”, ujawniając odnowiony interfejs Spotify, który wykorzystuje elementy wizualne oraz całkowicie nowy i interaktywny design. W ramach nowej funkcji Home na urządzeniach mobilnych polscy użytkownicy będą mogli „przewijać” wizualne obrazy związane z muzyką, podcastami lub audiobookami, aby móc odkrywać nowe dźwięki. Gdy już znajdą to, co jest dla nich najciekawsze, wystarczy jedno kliknięcie, aby zapisać lub udostępnić ulubiony utwór, wyświetlić podgląd wielu piosenek z listy odtwarzania czy albumu, przeczytać transkrypcje odcinków, a nawet obejrzeć podcasty wideo.

Użytkownicy mogą kliknąć w wybraną kategorię taką jak: Muzyka lub Podcasty i Programy, aby przeglądać wizualne i dźwiękowe prezentacje list odtwarzania, playlist, albumów, podcastów i audiobooków dostosowanych do ich preferencji. Spotify również zapowiedział funkcję Smart Shuffle - idealnie dopasowane sugestie to ewolucja Enhance – wprowadzająca zmiany do starannie wyselekcjonowanych playlist poprzez mieszanie utworów i dodawanie nowych.

Co więcej, podobnie jak w przypadku muzyki, Spotify wprowadza Autoplay dla podcastów – gdy odcinek się skończy, automatycznie rozpocznie się odtwarzanie kolejnego, który jest najbardziej dopasowany do twoich preferencji. Jak na razie nie podano, kiedy mielibyśmy się spodziewać tych zmian na Spotify w Polsce.