Słuchamy najczęściej polskich muzyków. Oto podsumowanie Spotify za 2022 rok

Zbliża się koniec roku, zatem to dobry moment, żeby podsumować muzycznie te 12 miesięcy. Spotify podzieliło się swoimi statystykami i okazuje się, że tegoroczna lista Top 10 najpopularniejszych wykonawców i albumów w Polsce została całkowicie zdominowana przez polskich artystów. Czego słuchaliśmy w tym roku? W zestawieniu niestety zabrakło rockowych kapel.

Spotify Wrapped 2022. Czego słuchali Polacy w 2022?

Okazuje się, że słuchamy najwięcej polskiej muzyki. Wśród ulubionych piosenek użytkowników w 2022 roku 9 na 10 utworów jest autorstwa Polaków. Nasza miłość do rodzimej muzyki to trend, który od kilku lat ma tendencję wzrostową. Tylko w tym roku słuchaliśmy lokalnych artystów 37% częściej niż w 2021 roku.

W zestawieniu topowych twórców, w 2022 roku na pierwszym miejscu znalazł się White 2115. Za nim, na drugim stopniu podium, stanęła sanah, a zeszłoroczny zwycięzca Mata zajął trzecie miejsce. Płyta Maty - Młody Matczak z 2021 roku była również drugim najczęściej streamowanym albumem w tym roku ustępując jedynie SB Maffiji i ich Hotel Maffija 2 (3 000 000 Deluxe), natomiast w top 5 znalazły się aż 2 płyty od sanah.

White 2115 to współtwórca najczęściej słuchanego utworu w 2022 roku pt. "Lawenda", w którym towarzyszą mu: Bedoes 2115, Białas, Kinnym Zimmer, Pedro, SB Maffija i francis. Drugim najchętniej słuchanym utworem były "Złote Tarasy" od Abela de Jonga i Mr. Polski, które nawiązują do warszawskiego centrum handlowego. Top 3 zamyka rapowy utwór "Jetlag" Malika Montany i The Plug.

Najczęściej słuchane utwory w Polsce na Spotify:

SB Maffija, White 2115, Białas, Kinny Zimmer, Bedoes 2115, Pedro - Lawenda Mr. Polska, Abel De Jong - Złote Tarasy Malik Montana, DaChoyce, SRNO - Jetlag (feat. The Plug) sanah, Dawid Podsiadło - ostatnia nadzieja Mata, Trooh Hippi - Szafir Oki, Nolyrics Beats - Jakie To Uczucie? sanah, Kwiat Jabłoni - Szary świat White 2115 - RiRi Oki, Nolyrics Beats - Jeżyk! Harry Styles - As It Was

Najczęściej słuchani artyści w Polsce na Spotify:

White 2115 sanah Mata SB Maffija Oki Young Igi Bedoes 2115 Malik Montana Żabson Kukon

Najczęściej słuchane albumy w Polsce na Spotify:

SB Maffija - Hotel Maffija 2 (3 000 000 Deluxe) Mata - Młody Matczak sanah - UCZTA Oki - PRODUKT47 sanah - Irenka White 2115 - Pretty Boy Kinny Zimmer - LETNISKO Young Igi - amfisbena Kizo - Jeszcze 5 minut Mata - 100 dni do matury

Najczęściej słuchane artystki w Polsce na Spotify:

sanah Taylor Swift Lana Del Rey Billie Eilish Dua Lipa Daria Zawiałow Young Leosia Rihanna Ariana Grande Ava Max

Najczęściej słuchane podcasty w Polsce na Spotify:

Kryminatorium Żurnalista - Rozmowy bez kompromisów Psychologia, którą warto znać WojewódzkiKędzierski Raport o stanie świata Dariusza Rosiaka Głupie Opowiadania Erotyczne Piąte: Nie zabijaj Ja i moje przyjaciółki idiotki BEczKA Zagadki Kryminalne

Globalnie był to rok Bad Bunny'ego. Portorykańczyk został pierwszym artystą, który trzeci rok z rzędu znalazł się na szczycie listy najpopularniejszych twórców. Jego album „Un Verano Sin Ti” był również najczęściej streamowanym albumem roku, a jego dwie piosenki znalazły się na światowej liście Top 5.

Jednak to piosenka Harry'ego Styles’a „As It Was" jest najczęściej słuchanym singlem na świecie, a drugie miejsce w zestawieniu przypadło piosence autorstwa Glass Animals czyli „Heat Waves”. Dynamiczne, rytmiczne dźwięki zajęły w tym roku całe podium - na jego najniższym stopniu znaleźli się The Kid Laroi i Justin Bieber z hitem „STAY”.

Najczęściej słuchani artyści na świecie na Spotify:

Bad Bunny Taylor Swift Drake The Weekend BTS Ed Sheeran Harry Styles Justin Bieber Kanye West Eminem

Najczęściej słuchane utwory na świecie na Spotify:

Harry Styles - As It Was Glass Animals - Heat Waves The Kid LAROI - STAY (with Justin Bieber) Bad Bunny - Me Porto Bonito Bad Bunny - Tití Me Preguntó Elton John, Dua Lipa - Cold Heart - PNAU Remix Bizarrap - Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 5 Imagine Dragons - Enemy (with JID) - from the series Arcane League of Legends Bad Bunny - Ojitos Lindos Kate Bush - Running Up That Hill (A Deal With God)

Każdego roku Spotify przynosi nowe doświadczenia związane z Wrapped, a w tym roku kładzie nacisk na elementy, które czynią słuchaczy wyjątkowymi. Poprzez nowe funkcje, takie jak „Osobowość słuchacza”, gdzie użytkownicy otrzymują identyfikację swojej osobowości na podstawie ich preferencji muzycznych, a także „Dzień audio”, który prezentuje nawyki streamingowe użytkownika podczas jednego typowego dnia.