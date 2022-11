Metallica zagra aż 2 koncerty w Polsce. Kiedy rusza sprzedaż biletów?

Grupa Metallica ogłosiła koncerty zaplanowane na rok 2023 i 2024. Światowa trasa koncertowa Metalliki M72 obejmie dwa koncerty w każdym mieście, a każdy koncert zawierać będzie dwie zupełnie różne setlisty i suporty. Metallica zagra aż dwa koncerty w Polsce. Kiedy rusza sprzedaż biletów?

Metallica zagra 2 koncerty w Polsce w 2024 [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Będziemy mieć aż 2 okazje, by zobaczyć zespół w przyszłym roku na żywo. Metallica zagra 5 oraz 7 lipca 2024 w Warszawie na PGE Narodowym.

Fot. materiały prasowe

Trasa M72 zaprezentuje nową, odważną scenografię, która przenosi słynną Metallica Snake Pit na środek sceny, a także udostępni na całą trasę pakiet „I Disappear” oraz po raz pierwszy opcję biletów ze zniżką dla fanów poniżej 16 roku życia.

Dwudniowe bilety będą dostępne w sprzedaży w piątek, 2 grudnia na stronie ticketmaster.pl i będą zawierały opcję zamówienia winylu i/lub CD 72 Seasons w przedsprzedaży. Bilety jednodniowe będą dostępne od 20 stycznia 2023 r.

Część dochodu z każdego sprzedanego biletu zostanie przeznaczona na fundację zespołu All Within My Hands. Założona w 2017 roku AWMH stara się pomagać i wspierać członków społeczności.

Metallica w Polsce. Kiedy rusza sprzedaż biletów?