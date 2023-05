Posłuchajcie, jak brzmi piosenka współtworzona przez polskiego producenta. Chociaż ma na swoim koncie kilka innych, eurowizyjnych utworów, to po raz pierwszy pojawił się osobiście na konkursie.

9 maja 2023 odbył się pierwszy półfinał Eurowizji w Liverpoolu i w wyniku głosowania do finału przeszli reprezentanci Chorwacji, Mołdawii, Finlandii, Czech, Izraela, Portugalii, Szwecji, Serbii, Norwegii oraz Szwajcarii. Współtwórcą piosenki reprezentanta Szwajcarii jest Polak, który pojawił się osobiście na imprezie. Co więcej, nie jest to jego jedyna eurowizyjna piosenka, którą współtworzył.

Sukces Polaka na Eurowizji. Jego utwór przeszedł do finału konkursu [WIDEO]

Mikołaj "Tribbs" Trybulec to polski producent i kompozytor, który m.in. odpowiada za piosenkę "Solo" polskiej reprezentantki na Eurowizji, Blanki. Mikołaj również współtworzył utwór, z którym we wtorek wystąpił reprezentant Szwajcarii. Mowa o kompozycji ''Watergun'', którą wykonał Remo Forrer i przeszedł do finału Eurowizji.

Polski producent pojawił się osobiście na konkursie i wspierał reprezentanta Szwajcarii, a wrzucając zdjęcie szwajcarskiej flagi ułożył ją w ten sposób, by wyglądała jak polska flaga. Gratulujemy sukcesu, a występ Szwajcara możecie obejrzeć poniżej.

Mikołaj "Tribbs" Trybulec ma na swoim koncie współtworzenie takich eurowizyjnych numerów, jak m.in. ''River" Krystiana Ochmana w 2022 roku, czy "Amen" Vincenta Bueno, który reprezentował Austrię w 2021 roku. Nie wiadomo, czy producent pojawi się w czwartek, by wspierać Blankę w jej walce o finał Eurowizji. Na pewno jednak będzie śledził poczynania polskiej wokalistki i pojawi się na finałowym konkursie wspierając Szwajcarię.