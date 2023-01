Wywiad Nergala, w którym opowiada, że większość metalowych kapel brzmi tak samo, wywołał sporo kontrowersji w muzycznym świecie. Wiele osób zgodziło się ze słowami frontmana grupy Behemoth, byli jednak też tacy, którzy uważali jego słowa za kompletne bzdury. Szwedzki gitarzysta i producent Ola Englund postanowił skomentować całą sprawę i z jego ust padło stwierdzenie o "słowach starego metalowego pierdziela".

Szwedzki gitarzysta o narzekaniu Nergala: "Słowa starego metalowego pierdziela"

Ola Englund to szwedzki muzyk, który na swoim kanale na YouTube opowiada o scenie metalowej oraz sprzęcie muzycznym. Artysta wydał również w 2021 roku drugi solowy album zatytułowany "Starzinger". W jednym ze swoich filmików postanowił nawiązać do słów Nergala. Przypomnijmy, że lider Behemotha wyznał, iż "90% nagrań brzmi jakby nagrały go roboty. Każde brzmienie bębna czy werbla jest takie samo, nie jest organiczne."

Szwedzki muzyk tak skomentował słowa Nergala, które przytoczył topguitar.pl:

Metalowe serwisy informacyjne online mogą mnie zacytować w tej sprawie, kiedy mówię, że są to słowa starego metalowego pierdziela – takiego jak ja. Zgadzam się z tym, co on mówi. Dorastałem na albumach, które nie były nagrywane na komputerze, gdzie zespoły musiały naprawdę dawać radę, naprawdę znać swoją muzykę zanim jeszcze weszły do studia. I wiesz, oni po prostu doskonalili swoje rzemiosło i uzyskiwali prawdziwy żywy groove obecny na albumie.

Ola uważa podobnie jak Nergal, że wyrównane brzmienia bębnów i idealnie zsynchronizowane gitary brzmią robotycznie w deathmetalowych utworach:

Młodsze pokolenie, które dorastało i zaczęło słuchać metalu później – oni są do tego przyzwyczajeni. Może to jest brzmienie, które im się podoba, ten całkowicie robotyczny, super szczelny rodzaj brzmienia. Więc, myślę, że to naprawdę subiektywne. Faceci tacy jak ja i Nergal lubimy, kiedy coś jest groove. Mówiłem to już wiele razy, ale lubię zostawiać błędy na albumach, ponieważ to właśnie błędy i groove czynią album wyjątkowym.

Wypowiedź muzyka możecie obejrzeć w poniższym nagraniu: