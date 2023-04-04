Tanie płyty CD Metalliki w Biedronce. Jakie albumy znajdziemy w ofercie?
Sprawdźcie nową ofertę sieci sklepów Biedronka. Fani mocniejszych brzmień znajdą coś dla siebie.
Jeżeli w Waszej kolekcji płyt brakuje parę albumów, to warto przejść się do sieci sklepów Biedronka, gdzie kolejny raz możemy znaleźć sporo ciekawych krążków. Ceny zaczynają się od 19,99 zł i możemy trafić na ciekawe rockowe i metalowe kąski.
Tanie płyty CD Metalliki w Biedronce. Jakie albumy znajdziemy w ofercie?
Do sprzedaży w Biedronce trafiły wydawnictwa takich wykonawców jak Metallica, U2, Black Sabbath, The Cranberries, Def Leppard, Dire Straits i wielu innych. Jeżeli polujecie na krążki Metalliki, to w Biedronce możecie znaleźć "Kill 'Em All", "S&M2" oraz "Hardwired... To Self-Destruct".
Oferta obowiązuje do 16 kwietnia 2023. Produkty dostępne do wyczerpania zapasów i warto pamiętać, że oferta może różnić się w zależności od sklepu.
Tanie płyty dostępne w Biedronce od 3 kwietnia 2023:
- 2PAC - ROSE THAT GREW FROM CONCRETE
- 50 CENT - BEST OF
- BEASTIE BOYS - LICENSED TO ILL
- JANE BIRKIN - OH PARDON TU DORMAIS (PL)
- BLACK SABBATH - 13
- ANDY BLACK - THE GHOST OF OHIO
- BLACKPINK - THE ALBUM
- ANDREA BOCELLI - CIELI DI TOSCANA
- CHRIS DE BURGH - SPARK TO A FLAME - VERY BEST OF CHRIS DE BURGH
- CAMEL - RAIN DANCES (REMASTERED)
- CAMEL - SNOW GOOSE
- JOSE CARRERAS - THE 50 GREATEST TRACKS
- JOHNNY CASH - ICON COLLECTION
- JOHNNY CASH - THE BEST OF
- THE CHEMICAL BROTHERS - SURRENDER
- CHŁOPCY Z PLACU BRONI - KOCHAM CIĘ
- ERIC CLAPTON - COMPLETE CLAPTON
- ERIC CLAPTON - OLD SOCK (PL)
- JOHN COLTRANE - BOTH DIRECTIONS AT ONCE: THE LOST ALBUM (PL)
- JOHN COLTRANE - DUKE ELLINGTON & JOHN COLTRANE
- JOHN COLTRANE - IMPRESSIONS
- CHRIS CORNELL - HIGHER TRUTH
- CHRIS CORNELL - SCREAM (PL)
- CRANBERRIES - BURY THE HATCHET (THE COMPLETE SESSIONS 1998 - 1999)
- CRANBERRIES - GOLD (REMASTERED)
- CREAM - WHEELS OF FIRE (REMASTERED)
- CURE - KISS ME, KISS ME, KISS ME
- MILES DAVIS - THE COMPLETE BIRTH OF THE COOL
- DE MONO - OSIECKY
- DEF LEPPARD - THE STORY SO FAR... THE BEST OF DEF LEPPARD
- DIRE STRAITS - BROTHERS IN ARMS
- DIRE STRAITS - DIRE STRAITS
- DIRE STRAITS - MAKING MOVIES
- BILLIE EILISH - DONT SMILE AT ME
- FLORENCE & THE MACHINE - BETWEEN TWO LUNGS
- ARIANA GRANDE - MY EVERYTHING
- ARIANA GRANDE - THANK U, NEXT
- GRETA VAN FLEET - ANTHEM OF THE PEACEFUL ARMY
- GRETA VAN FLEET - FROM THE FIRES
- GUNS N' ROSES - APPETITE FOR DESTRUCTION (REMASTERED)
- HADES - COMBO
- HAIM - SOMETHING TO TELL YOU
- HEMP GRU - DROGA
- IMAGINE DRAGONS - MERCURY - ACT 1
- IMAGINE DRAGONS - ORIGINS
- JON & VANGELIS - FRIENDS OF MR. CAIRO
- NORAH JONES - LITTLE BROKEN HEARTS
- NORAH JONES - PICK ME UP OFF THE FLOOR
- TOM JONES - BEST OF TOM JONES
- MARK KNOPFLER – SOUNDTRACK WAG THE DOG
- DIANA KRALL - THE GIRL IN THE OTHER ROOM
- LADY GAGA, BRADLEY COOPER - A STAR IS BORN (SOUNDTRACK)
- KENDRICK LAMAR - DAMN.
- MARILYN MANSON - HEAVEN UPSIDE DOWN
- MARILYN MANSON - HIGH END OF LOW
- MASSIVE ATTACK - PROTECTION
- JOHN MAYALL - BLUESBREAKERS
- MEGADETH - DYSTOPIA
- MEGADETH - YOUTHANASIA
- SHAWN MENDES - HANDWRITTEN (REVISITED) (PL)
- SHAWN MENDES - SHAWN MENDES (PL)
- SHAWN MENDES - WONDER
- GARY MOORE - OUT IN THE FIELDS - THE VERY BEST OF
- ENNIO MORRICONE - FILM MUSIC 1966-1987
- MYSLOVITZ - MYSLOVITZ
- N.W.A. - THE BEST OF N.W.A
- NEZZNALEK - XD
- NIGHTWISH - HIGHEST HOPES-THE BEST OF NIGHTWISH
- NIRVANA - FROM THE MUDDY BANKS OF WISHKAH
- NIRVANA - MTV UNPLUGGED IN NEW YORK
- NIRVANA - NEVERMIND (REMASTERED)
- KASIA NOSOWSKA - OSIECKA
- MIKE OLDFIELD - MAN ON THE ROCKS
- MIKE OLDFIELD - OMMADAWN
- EDITH PIAF - LES NR1 (PL)
- PIĘKNI I MŁODZI - NIEWIARA
- R.E.M. - IN TIME: THE BEST OF R.E.M 1988-2003
- RAINBOW - LONG LIVE ROCK'N'ROLL (REMASTERED)
- RUSH - HEMISPHERES (REMASTERED)
- SANDRA - 18 GREATEST HITS
- SCORPIONS - WIND OF CHANGE: THE COLLECTION
- SLAYER - GOD HATES US ALL
- SLAYER - REIGN IN BLOOD
- SOUNDGARDEN - KING ANIMAL
- BARBIE I TAJEMNICZE DRZWI (PL)
- CHARLIE'S ANGELS
- RIO
- T2 TRAINSPOTTING
- STING - ...ALL THIS TIME
- STING - TEN SUMMONER'S TALES
- TEDE - DISCO NOIR
- TEDE & SIR MICH - VANILLAHAJS EP
- THIRTY SECONDS TO MARS - AMERICA
- SHANIA TWAIN - NOW
- VANGELIS - CHARIOTS OF FIRE (ANNIVERSARY EDITION)
- VANGELIS - ROSETTA
- SMOOTH JAZZ CAFE 22
- VOLBEAT - REWIND, REPLAY, REBOUND
- WEEKEND - ONA TAŃCZY DLA MNIE
- WILKI 26/26
- HANS ZIMMER - LIVE IN PRAGUE
- BRIDGET JONES'S BABY (PL)
- JESSIE WARE - GLASSHOUSE
- METALLICA - KILL 'EM ALL (REMASTERED)
- METALLICA - S&M2 2CD
- SAM SMITH - LOVES GOES
- U2 - SONGS OF EXPERIENCE
- METALLICA - HARDWIRED...TO SELF-DESTRUCT (DELUXE)
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