Jeżeli w Waszej kolekcji płyt brakuje parę albumów, to warto przejść się do sieci sklepów Biedronka, gdzie kolejny raz możemy znaleźć sporo ciekawych krążków. Ceny zaczynają się od 19,99 zł i możemy trafić na ciekawe rockowe i metalowe kąski.

Tanie płyty CD Metalliki w Biedronce. Jakie albumy znajdziemy w ofercie?

Do sprzedaży w Biedronce trafiły wydawnictwa takich wykonawców jak Metallica, U2, Black Sabbath, The Cranberries, Def Leppard, Dire Straits i wielu innych. Jeżeli polujecie na krążki Metalliki, to w Biedronce możecie znaleźć "Kill 'Em All", "S&M2" oraz "Hardwired... To Self-Destruct".

Oferta obowiązuje do 16 kwietnia 2023. Produkty dostępne do wyczerpania zapasów i warto pamiętać, że oferta może różnić się w zależności od sklepu.

Tanie płyty dostępne w Biedronce od 3 kwietnia 2023: