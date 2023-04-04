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Tanie płyty CD Metalliki w Biedronce. Jakie albumy znajdziemy w ofercie?

Aleksandra Degórska
04.04.2023 14:27
Płyta Metalliki Fot. shutterstock.com; zdjęcie poglądowe

Sprawdźcie nową ofertę sieci sklepów Biedronka. Fani mocniejszych brzmień znajdą coś dla siebie.

Jeżeli w Waszej kolekcji płyt brakuje parę albumów, to warto przejść się do sieci sklepów Biedronka, gdzie kolejny raz możemy znaleźć sporo ciekawych krążków. Ceny zaczynają się od 19,99 zł i możemy trafić na ciekawe rockowe i metalowe kąski.

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Tanie płyty CD Metalliki w Biedronce. Jakie albumy znajdziemy w ofercie?

Do sprzedaży w Biedronce trafiły wydawnictwa takich wykonawców jak Metallica, U2, Black Sabbath, The Cranberries, Def Leppard, Dire Straits i wielu innych. Jeżeli polujecie na krążki Metalliki, to w Biedronce możecie znaleźć "Kill 'Em All", "S&M2" oraz "Hardwired... To Self-Destruct".

Oferta obowiązuje do 16 kwietnia 2023. Produkty dostępne do wyczerpania zapasów i warto pamiętać, że oferta może różnić się w zależności od sklepu.

Tanie płyty dostępne w Biedronce od 3 kwietnia 2023:

  • 2PAC - ROSE THAT GREW FROM CONCRETE
  • 50 CENT - BEST OF
  • BEASTIE BOYS - LICENSED TO ILL
  • JANE BIRKIN - OH PARDON TU DORMAIS (PL)
  • BLACK SABBATH - 13
  • ANDY BLACK - THE GHOST OF OHIO
  • BLACKPINK - THE ALBUM
  • ANDREA BOCELLI - CIELI DI TOSCANA
  • CHRIS DE BURGH - SPARK TO A FLAME - VERY BEST OF CHRIS DE BURGH
  • CAMEL - RAIN DANCES (REMASTERED)
  • CAMEL - SNOW GOOSE
  • JOSE CARRERAS - THE 50 GREATEST TRACKS
  • JOHNNY CASH - ICON COLLECTION
  • JOHNNY CASH - THE BEST OF
  • THE CHEMICAL BROTHERS - SURRENDER
  • CHŁOPCY Z PLACU BRONI - KOCHAM CIĘ
  • ERIC CLAPTON - COMPLETE CLAPTON
  • ERIC CLAPTON - OLD SOCK (PL)
  • JOHN COLTRANE - BOTH DIRECTIONS AT ONCE: THE LOST ALBUM (PL)
  • JOHN COLTRANE - DUKE ELLINGTON & JOHN COLTRANE
  • JOHN COLTRANE - IMPRESSIONS
  • CHRIS CORNELL - HIGHER TRUTH
  • CHRIS CORNELL - SCREAM (PL)
  • CRANBERRIES - BURY THE HATCHET (THE COMPLETE SESSIONS 1998 - 1999)
  • CRANBERRIES - GOLD (REMASTERED)
  • CREAM - WHEELS OF FIRE (REMASTERED)
  • CURE - KISS ME, KISS ME, KISS ME
  • MILES DAVIS - THE COMPLETE BIRTH OF THE COOL
  • DE MONO - OSIECKY
  • DEF LEPPARD - THE STORY SO FAR... THE BEST OF DEF LEPPARD
  • DIRE STRAITS - BROTHERS IN ARMS
  • DIRE STRAITS - DIRE STRAITS
  • DIRE STRAITS - MAKING MOVIES
  • BILLIE EILISH - DONT SMILE AT ME
  • FLORENCE & THE MACHINE - BETWEEN TWO LUNGS
  • ARIANA GRANDE - MY EVERYTHING
  • ARIANA GRANDE - THANK U, NEXT
  • GRETA VAN FLEET - ANTHEM OF THE PEACEFUL ARMY
  • GRETA VAN FLEET - FROM THE FIRES
  • GUNS N' ROSES - APPETITE FOR DESTRUCTION (REMASTERED)
  • HADES - COMBO
  • HAIM - SOMETHING TO TELL YOU
  • HEMP GRU - DROGA
  • IMAGINE DRAGONS - MERCURY - ACT 1
  • IMAGINE DRAGONS - ORIGINS
  • JON & VANGELIS - FRIENDS OF MR. CAIRO
  • NORAH JONES - LITTLE BROKEN HEARTS
  • NORAH JONES - PICK ME UP OFF THE FLOOR
  • TOM JONES - BEST OF TOM JONES
  • MARK KNOPFLER – SOUNDTRACK WAG THE DOG
  • DIANA KRALL - THE GIRL IN THE OTHER ROOM
  • LADY GAGA, BRADLEY COOPER - A STAR IS BORN (SOUNDTRACK)
  • KENDRICK LAMAR - DAMN.
  • MARILYN MANSON - HEAVEN UPSIDE DOWN
  • MARILYN MANSON - HIGH END OF LOW
  • MASSIVE ATTACK - PROTECTION
  • JOHN MAYALL - BLUESBREAKERS
  • MEGADETH - DYSTOPIA
  • MEGADETH - YOUTHANASIA
  • SHAWN MENDES - HANDWRITTEN (REVISITED) (PL)
  • SHAWN MENDES - SHAWN MENDES (PL)
  • SHAWN MENDES - WONDER
  • GARY MOORE - OUT IN THE FIELDS - THE VERY BEST OF
  • ENNIO MORRICONE - FILM MUSIC 1966-1987
  • MYSLOVITZ - MYSLOVITZ
  • N.W.A. - THE BEST OF N.W.A
  • NEZZNALEK - XD
  • NIGHTWISH - HIGHEST HOPES-THE BEST OF NIGHTWISH
  • NIRVANA - FROM THE MUDDY BANKS OF WISHKAH
  • NIRVANA - MTV UNPLUGGED IN NEW YORK
  • NIRVANA - NEVERMIND (REMASTERED)
  • KASIA NOSOWSKA - OSIECKA
  • MIKE OLDFIELD - MAN ON THE ROCKS
  • MIKE OLDFIELD - OMMADAWN
  • EDITH PIAF - LES NR1 (PL)
  • PIĘKNI I MŁODZI - NIEWIARA
  • R.E.M. - IN TIME: THE BEST OF R.E.M 1988-2003
  • RAINBOW - LONG LIVE ROCK'N'ROLL (REMASTERED)
  • RUSH - HEMISPHERES (REMASTERED)
  • SANDRA - 18 GREATEST HITS
  • SCORPIONS - WIND OF CHANGE: THE COLLECTION
  • SLAYER - GOD HATES US ALL
  • SLAYER - REIGN IN BLOOD
  • SOUNDGARDEN - KING ANIMAL
  • BARBIE I TAJEMNICZE DRZWI (PL)
  • CHARLIE'S ANGELS
  • RIO
  • T2 TRAINSPOTTING
  • STING - ...ALL THIS TIME
  • STING - TEN SUMMONER'S TALES
  • TEDE - DISCO NOIR
  • TEDE & SIR MICH - VANILLAHAJS EP
  • THIRTY SECONDS TO MARS - AMERICA
  • SHANIA TWAIN - NOW
  • VANGELIS - CHARIOTS OF FIRE (ANNIVERSARY EDITION)
  • VANGELIS - ROSETTA
  • SMOOTH JAZZ CAFE 22
  • VOLBEAT - REWIND, REPLAY, REBOUND
  • WEEKEND - ONA TAŃCZY DLA MNIE
  • WILKI 26/26
  • HANS ZIMMER - LIVE IN PRAGUE
  • BRIDGET JONES'S BABY (PL)
  • JESSIE WARE - GLASSHOUSE
  • METALLICA - KILL 'EM ALL (REMASTERED)
  • METALLICA - S&M2 2CD
  • SAM SMITH - LOVES GOES
  • U2 - SONGS OF EXPERIENCE
  • METALLICA - HARDWIRED...TO SELF-DESTRUCT (DELUXE)
Aleksandra Degórska
Aleksandra Degórska Redaktor antyradia

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