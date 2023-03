Brian May uznany najlepszym gitarzystą wszech czasów, ale chwali Cobaina: "Dał nam najwspanialsze utwory gitarowe"

Brian May został uznany przez czytelników brytyjskiego magazynu Total Guitar za numer 1. w rankingu 100 najlepszych gitarzystów wszech czasów. Podczas wywiadu w "The Howard Stern Show" w SiriusXM's wyznał, że tak naprawdę ciężko jest stworzyć ranking, bo każdy gitarzysta mocno różni się swoim stylem i też żaden muzyk nie powinien czuć presji, że musi coś komuś udowodnić. Opowiadając o gitarzystach, których podziwia, Brian May wypowiedział się również na temat Kurta Cobaina. Okazuje się, że muzyk Queen bardzo sobie ceni grę Cobaina, chociaż technicznie oczywiście był gorszy od wielu innych artystów.

Brian May uznany najlepszym gitarzystą wszech czasów, ale chwali Kurta Cobaina: "Dał nam najwspanialsze utwory gitarowe"

Gitarzysta Queen podczas wywiadu wyznał, że to dla niego wielkie wyróżnienie, iż pojawił się w takim zestawieniu i szarmancko odpowiedział:

Przyjmuję to wszystko z rezerwą, bo naprawdę nie można powiedzieć, kto jest najlepszy. Fajną rzeczą w grze na gitarze jest to, że każdy jest inny. Nie da się tak naprawdę stworzyć rankingu. Oczywiście ja też mam swoich ulubieńców, ale fakt, że ludzie tak wysoko mnie oceniają sprawia, że się uśmiecham. To piękne uczucie.

Brian May zdaje sobie sprawę, że jest mnóstwo gitarzystów, którzy są lepsi od niego - podczas rozmowy wspomniał, że zbierał szczękę z podłogi, gdy nagrywał z Eddie Van Halenem. Wśród jego gitarowych bohaterów znalazły się takie nazwiska, jak m.in. Nuno Bettencourt, Jeff Beck, Jimi Hendrix, Steve Vai czy Eric Clapton. Zaskoczeniem jednak jest, że w tym gronie znalazł się również Kurt Cobain, którego bardzo sobie ceni Brian May.

Myślę, że żaden gitarzysta nie powinien czuć, że ma coś do udowodnienia. To nie jest rywalizacja. Kurt Cobain jest świetnym tego przykładem - w jego grze nie ma wielu technicznych rzeczy, nie pracował tak ciężko nad techniką, a mimo to daje nam spuściznę w postaci jednych z najwspanialszych utworów gitarowych wszech czasów. Więc w tym wszystkim nie chodzi o technikę. Chodzi o to, co wkładasz w muzykę, o to co czujesz i jak to uczucie przekłada się na twoją grę na gitarze.

Muzyk Queen wyznał, że zawsze wkładał swoje serce w grę na gitarze, dzięki czemu to właśnie ten instrument stał się "jego głosem". Wolałby śpiewać, ale nie jest najlepszym wokalistą, więc to dzięki gitarze może przekazać to, co czuje.