The Cassino to polski zespół indie rockowy, który na scenie obecny jest już od 2013 roku. Jednakże dopiero osiem lat później nakładem FONOBO Label ukazała się debiutancka płyta „Części”, który przyniosła zespołowi zasłużoną rozpoznawalność. Podczas wiosennej trasy w 2022 roku grupa wyprzedała z sukcesem kluby w największych polskich miastach. Materiał z płyty The Cassino zaprezentowali również występując u boku zespołu happysad oraz na scenie Męskiego Grania 2022 (gdzie grali również w 2019 roku).

Hubert Wiśniewski - lider i wokalista, zagrał solowe koncerty przed brytyjską grupą Only The Poets, czym zaskarbił sobie pokaźną grupę nowych fanów. Młodzi artyści docenieni zostali też w konkursie PL Music Video Awards, w ramach którego otrzymali nominację w kategorii najlepszy teledysk rockowy. Poza płytą “Części”, zespół ma na koncie trzy EP-ki.

The Cassino powraca w wielkim stylu! Nowy singiel już dostępny

Na życzenie fanów, w maju 2023 roku muzyka grupy ponownie rozbrzmiała w różnych zakątkach Polski. Obecnie The Cassino promuje swój singiel “Drugi / Dym”, rozpoczynający nową erę w twórczości zespołu „Drugi / Dym” to niepokojący, skłaniający do refleksji utwór przenoszący słuchacza w tajemniczy, szary i pełen niepewności świat. Tekst, za który odpowiada wokalista i lider zespołu Hubert Wiśniewski, porusza wątki wypalającej się miłości i tracenia kontaktu z własnymi uczuciami. W nagraniach uczestniczyli Hubert Wiśniewski, Michał Badecki i Piotr Dawidek. Produkcją zajął się Jeremiasz Hendzel, we współpracy z wokalistą.

„Drugi / Dym” powstał jako drugi na płytę, która wtedy była jeszcze mocno nieokreślona. Szukałem kierunku i pamiętam, że ruszyło mnie brzmienie basu, jakie udało mi się wykręcić. W połączeniu z mrocznymi synthami całość nakreśliła klimat na resztę EP-ki – komentuje Hubert Wiśniewski.

Mimo początkowej niepewności i wspomnianego poszukiwania kierunku, zespołowi udało się stworzyć piosenkę, która brzmieniowo przypomina „klasyczne The Cassino”, ale zawiera sporo nowych, synthowych elementów. Słychać w niej dojrzałość i progres, jaki poczynili artyści. A to dopiero początek nowości przygotowanych przez zespół na najbliższy czas.

Oglądaj Posłuchaj: "Drugi / Dym" zespołu The Cassino

Do utworu powstał także efektowny, czarno-biały klip autorstwa Mateusza Dziworskiego. Współtwórcą konceptu teledysku był Hubert Wiśniewski. Wideo można obejrzeć w serwisie YouTube. Utwór dostępny jest też w serwisach streamingowych.

Już niebawem The Cassino ogłosi swoje plany na najbliższą przyszłość.

