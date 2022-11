Legendarny odrzut z sesji, "Paris Blues", czyli ostatni znany niewydany utwór The Doors, ukazuje się w formacie cyfrowym i z towarzyszącym, nowym teledyskiem. Singiel "Paris Blues" zapowiada jednocześnie tak samo zatytułowaną nową, bluesową kompilację, która ukaże się 25 listopada z okazji Record Store Day's Black Friday. Album będzie dostępny w wybranych niezależnych sklepach, w limitowanej edycji 10 tysięcy numerowanych kopii na półprzezroczystym niebieskim winylu.

The Doors z niewydanym wcześniej utworem "Paris Blues". To zapowiedź wyjątkowej płyty

"Paris Blues" przebył długą i krętą drogę nim został wydany, okrywając się w międzyczasie legendą wśród fanów Doorsów. Oryginalny bluesowy numer napisany został przez zespół, a nagrany podczas jednej z sesji nagraniowych do albumu "The Soft Parade" lub "L.A. Woman" - nikt tego już dokładnie nie pamięta.

Taśma matka z nagraniem zaginęła, a jedyną ocalałą kopię otrzymał klawiszowiec Doorsów, Ray Manzarek. Niestety, ta kopia została częściowo uszkodzona przez jego syna Pablo (wówczas malucha), który nagrał na utwór kilka krótkich fragmentów. Teraz, dzięki kreatywnemu montażowi, piosenka została ocalona od zapomnienia na potrzeby nowego albumu.

Inne skarby na płycie "Paris Blues" to dwa niepublikowane wcześniej nagrania wokalisty Jima Morrisona i Robby'ego Kriegera występujących w duecie na benefisie kampanii burmistrzowskiej Normana Mailera, 31 maja 1969 roku w West Hollywood. Pierwszym z nich to "I Will Never Be Untrue" - oryginał napisany na potrzeby albumu "Morrison Hotel" z 1970 roku, który jednak nie został wydany. Drugi to cover utworu Roberta Johnsona "Me And The Devil Blues". Obie piosenki zostały nagrane przez Franka Lisciandro, filmowca, który zaprzyjaźnił się z Manzarkiem i Morrisonem, kiedy wszyscy trzej uczęszczali na zajęcia filmowe na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles (UCLA).

"Paris Blues" zawiera również parę odrzutów z sesji do "The Soft Parade" z 1969 roku - "(You Need Meat) Don't Go No Further" i "I'm Your Doctor". W obydwóch Manzarek pojawia się na wokalu wspierany przez Kriegera i perkusistę Johna Densmore'a. W 2019 roku do utworów dograno bas Roberta DeLeo ze Stone Temple Pilots, a piosenki uświetniły jubileuszową edycję albumu z okazji 50-lecia.

Druga strona "Paris Blues" zawiera trzy utwory z "Live in Vancouver 1970" - koncertowego albumu wydanego w 2010 roku przez The Doors Bright Midnight Archive. Podczas występu 6 czerwca 1970 roku w Pacific Coliseum w Vancouver na scenie zespół wspomógł legendarny bluesman Albert King. W utworach "Little Red Rooster", "Rock Me Baby" i "Who Do You Love?" słychać Morrisona przedstawiającego Kinga.

The Doors "Paris Blues": Tracklista

Strona A:

“Paris Blues” * “I Will Never Be Untrue” * “Me And The Devil Blues” * “(You Need Meat) Don’t Go No Further” “I’m Your Doctor”

Strona B: