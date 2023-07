Till Lindemann pojawił się w klipie Sharon Kovacs do piosenki "Child of Sin".

Holenderska wokalistka Sharon Kovacs pokazała teledysk do piosenki "Child of Sin", w której gościnnie pojawił się Till Lindemann. O wokaliście Rammsteina było ostatnio głośno w związku z oskarżeniami kilku kobiet. Były one zapraszane na imprezy za kulisami podczas koncertów lub z wyprzedzeniem za pośrednictwem Instagrama przez osoby bliskie wokaliście. Kilka twierdziło, że zostały odurzone narkotykami oraz że były ofiarami napaści na tle seksualnym.

Till Lindemann wystąpił w krwawym teledysku. To pierwszy klip od czasu wybuchu skandalu [WIDEO]

Sharon Kovacs w styczniu wydała singiel "Child of Sin" promujący jej najnowszy album. W piosence pojawił się Till Lindemann i dopiero w lipcu otrzymaliśmy teledysk z udziałem wokalisty. W klipie wyreżyserowanym przez ISMAEL widzimy Sharon, która zamienia się w anioła śmierci. Zobaczcie, jak prezentuje się ten teledysk z Lindemannem:

Oglądaj

Przypomnijmy, że w czerwcu berlińska prokuratura potwierdziła wszczęcie śledztwa w sprawie Tilla Lindemanna, lidera zespołu Rammstein. Wokaliście zarzuca się przymuszanie do czynności seksualnych oraz udostępnianie narkotyków. Christoph Schneider jako jedyny muzyk Rammsteina wydał oświadczenie w sprawie oskarżeń skierowanych w stronę Tilla Lindemanna. Wyznał, że chociaż wokalista oddalił się od zespołu to nie zauważył, by działo się coś niepokojącego na imprezach po koncertach.

