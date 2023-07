Wyjątkowa kostka do gry została sprzedana na licytacji za ogromną sumę. Dlaczego? Bo należała kiedyś do Kurta Cobaina.

Kostka do gry na gitarze nie kosztuje dużo - chyba, że należała do legendy muzyki i jest na niej autograf. Taki właśnie przedmiot trafił na licytację i nie uwierzycie, za ile go sprzedano.

To najdroższa kostka do gry na gitarze. Nie uwierzycie, ile kosztowała i do kogo należała

10 czerwca podczas specjalnej licytacji wystawiono kostkę do gry na gitarze, która należała do Kurta Cobaina. Sprzedano ją za 14 678 dolarów (ok 60 tysięcy złotych). Drogo, prawda? Jak podaje portal guitarworld.com jest to najdroższa kostka do gry na świecie.

Dlaczego przedmiot sprzedano za taką cenę? Po pierwsze, kostka jest podpisana przez Cobaina, który specjalnie popełnił błąd ortograficzny i napisał "Kurdt Kobain" (podobnie jak podpis "Kurdt" na Boss DS-1, który został sprzedany na aukcji w zeszłym roku). Kostka została mocno zużyta, a w miejscu oryginalnego logo przedstawiającego żółwia Tortex znajduje się narysowany przez Cobaina żółw.

Ważny jest również moment, gdy Cobain kupił kostkę, a stało się to 6 kwietnia 1990 roku, czyli wtedy gdy Nirvana pracowała nad "Nevermind".

