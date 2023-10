WaluśKraksaKryzys z premierą nowego albumu! Sprawdź “+ piekło + niebo +”

Jak czytamy w informacji prasowej, WaluśKraksaKryzys swój trzeci album “+ piekło + niebo +” nagrał na ciężkiej nodze ze świeżością debiutanta. Jego brzmienie mami dojrzałością, chociaż dojrzałe wcale nie jest. Waluś po prostu odchował je tak, jak potrafił najlepiej i puścił w świat, chrzęszczące, kłujące nieprzyjemnymi słowami i gitarowym echem.

“+ piekło + niebo +” dzielą od drugiej płyty WKK “ATAK” równe dwa lata. Taka sama różnica jest między “ATAKIEM” a debiutem artysty, czyli krążkiem MiłyMłodyCzłowiek”. Działanie WalusiaKraksyKryzys nie motywuje jednak ani rutyna, ani tym bardziej dyscyplina. Drąży go za to trudny czy wręcz niemożliwy do nasycenia głód rozdrapywania ran lub wręcz przeciwnie - oswajania i prób dogłębnego uczłowieczenia tego, co najtrudniejsze.

Nowy album WalusiaKraksyKryzys „+ piekło + niebo +”

Do tej pory ukazało się pięć singli promujących płytę “+ piekło + niebo +”. Utwory pokazały zdolność WKK do żonglerki formą - każdy z nich to inna esencja tego, co nazywa się gitarowym graniem. “Dla Marcina P.” jest odskocznią, “COŚ NIECOŚ” ze Zdechłym Osą na feacie. to energetyczne tąpnięcie, “Gdybym wtedy wiedział, to co teraz wiem” zaskakuje brytyjskimi naleciałościami, a tytułowy singel “+ piekło + niebo +” w ogólnym rozrachunku oddaje klimat całego albumu - momentami zachowawczy, a jednocześnie piekielnie ostry, na koniec dwa dni przed albumem ukazał się utwór “ciąg dalszy kawałka o zmianie stanu..!”, który stworzył stylistyczną klamrę pomiędzy pierwszym, a ostatnim singlem.

Album WalusiaKraksyKryzys jest dostępny na wszystkich serwisach streamingowych. Fizyczną wersję płyty “+ piekło + niebo +” można zakupić na stronie Mystic Management.

Trasa promująca album „+ piekło + niebo +”. Gdzie będą koncerty i jak kupić bilety na WaluśKraksaKryzys?

Bilety dostępne pod tym linkiem.

5.11 Kraków

9.11 Gdańsk

17.11 Szklarska Poręba

18.11 Toruń

19.11 Kołobrzeg

7.12 Ostrów Wielkopolski

8.12 Szczecin

14.12 Lublin

15.12 Warszawa

25.01 Katowice

26.01 Wrocław

27.01 Poznań

