Legendarna gitara Slasha trafiła na aukcję. Cena zawrotna!

Pamiątki po artystach co jakiś czas wystawiane są na aukcję, gdzie z całego świata zbierają się kolekcjonerzy nietuzinkowych gadżetów. Żeby wziąć udział w licytacji, trzeba dysponować sporą ilością gotówki, bowiem ceny, za jakie sprzedawane są różnego rodzaju fanty, zwalają z nóg. Jakiś czas temu na licytację trafił płaszcz Elvisa Presleya, teraz pod młotek trafił fortepian legendarnego muzyka. Każda taka aukcja to niesamowite pamiątki, które wielu chciałoby mieć w swoim posiadaniu. Niestety zdobyć je mogą tylko nieliczni, bo ich cena naprawdę powala.

Gitara Slasha trafiła na aukcję

Nie inaczej jest w przypadku gitary, na której grał Slash. W Londynie odbyła się licytacja przedmiotów należących do Freddiego Mercury’ego. Również tam na aukcję trafiła gitara należąca do Slasha, znanego z Guns N’ Roses. Mowa o Les Paul "Hunter Burst". To na niej gitarzysta grał w latach 1985-1986. Używał jej także podczas sesji nagraniowych „Appetite for Destruction”. Taka pamiątka to prawdziwa gratka dla wielu fanów. jednak aby zdobyć gitarę trzeba zapłacić sporą sumę pieniędzy.

Aukcja, podczas której można zgarnąć, to znaczy wylicytować gitarę już trwa i zakończy się 22 września. A kwota, o jakiej mówimy w tym przypadku to… milion dolarów! Jesteście chętni? To łapcie link do aukcji.

