Posłuchajcie, jak nastoletnia wnuczka byłego wokalisty Budki Suflera wykonała utwór "I Can't Make You Love Me" Bonnie Raitt.

Niedaleko pada jabłko od jabłoni, zresztą w tak utalentowanej muzycznie rodzinie byłoby dziwne, gdyby kolejne pokolenie nie zajmowało się muzyką. Nastoletnia wnuczka Krzysztofa Cugowskiego podzieliła się kolejnym swoim coverem, którym zachwycają się internauci. Weronika to córka Wojciecha Cugowskiego i Krystyny Marczewskiej. Dziewczyna uczy się śpiewu w studiu wokalnym swojej matki.

Wnuczka Krzysztofa Cugowskiego zachwyca wokalem. Internauci są zachwyceni: "Genów nie oszukasz" [WIDEO]

Już wcześniej pisaliśmy o coverze "Can't You Feel the Love Tonight" Eltona Johna w wykonaniu Weroniki, który bardzo spodobał się internautom. Teraz dziewczyna zaśpiewała utwór "I Can't Make You Love Me" Bonnie Raitt, który doczekał się wielu coverów, m.in. w wykonaniu George'a Michaela.

Piękna ballada otrzymała nowe życie dzięki nastoletniej wnuczce Cugowskiego. Posłuchajcie, jak młoda wokalistka zinterpretowała klasyk. Nagranie zostało zrealizowane w Studiu Wokalnym Bluelife-Art Krystyny Cugowskiej w Lublinie.

Pod nagraniem pojawiło się sporo pozytywnych komentarzy:

Wow. Bardzo lubię ten utwór a w twoim wykonaniu wyszedł świetnie ! Brawo za twoją dojrzałość w śpiewie ! Przyjemnie się Ciebie słucha. Pięknie się rozwijasz !

Przede wszystkim śpiewa z serca, "nie pokazuje" głosu ale czuję piosenkę...super !

Genów nie oszukasz

Cudnie, popłakałam się, ciarki na całym ciel.

Czas pokaże, czy wnuczka Cugowskiego postanowi również pracować w przemyśle muzycznym, czy może potraktuje przygodę ze śpiewem jako hobby.