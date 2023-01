W zeszłym tygodniu wokalista Cage the Elephant został zatrzymany przez policję w Nowym Jorku, kiedy artystę przyłapano na posiadaniu nielegalnej broni.

Wokalista Cage the Elephant został aresztowany

W nocy z czwartku na piątek 6 stycznia 2022 roku policja zatrzymała wokalistę Cage the Elephant, Matta Shultza. Ten wcześniej nie był karany. Artysta miał mieć dwa egzemplarze nielegalnej broni i według portalu Deadline, Shultz zapłacił kaucję w wysokości 10 tysięcy dolarów i obecnie oczekuje przesłuchania w Nowym Jorku.

Policja znalazła pistolety w pokoju hotelowym na Manhattanie. Z relacji funkcjonariuszy wynika, że jeden z pracowników zauważył, jak artysta wyciąga broń z kieszeni. 39-latek miał być również pod wpływem środków odurzających. Wówczas skontaktowano się z policją.

Artysta przyznał się podczas przesłuchania do posiadania dwóch egzemplarzy pistoletów o kalibrze .45. Sędzia wydał pozwolenie na przeszukanie jego pokoju hotelowego, gdzie znaleziono wspomnianą broń.

Shultza zabrano na komisariat, gdzie spędził większość nocy - w międzyczasie zabrano go również do szpitala Bellevue, gdzie otrzymał "potrzebne leki", a następnie wrócił do aresztu. Rano wpłacono kaucję w wysokości 10 tysięcy dolarów, a datę rozprawy sądowej ustalono na luty 2023 roku.

Adwokat Shultza wyjaśnił, że broń została zakupiona legalnie i zarejestrowana przez artystę, ale nie w Nowym Jorku. Trudno sobie wyobrażać, by wokalista Cage the Elephant miał trafić z tego powodu do więzienia, ale dziwniejsze rzeczy się na świecie działy.