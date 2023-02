Wokalista metalowego zespołu wygrał w "The Voice Senior". Posłuchaj jego coveru "Dziwny jest ten świat" [WIDEO]

4. edycję programu "The Voice Senior" wygrał wokalista z metalowego zespołu Kreon. W ścisłym finale pokonał 3 innych uczestników programu wykonując utwór "Dziwny jest ten świat", który zapewnił mu zwycięstwo.

W finale "The Voice Senior" zobaczyliśmy występy Jamesa Brierleya, Andrzeja Raniszewskiego, Hanny Tabiszewskiej i Zbigniewa Zaranka, który wykonał cover Czesława Niemena "Dziwny jest ten świat". Widzowie zdecydowali, że to właśnie on powinien wygrać. Nagranie z jego występu ma już 147 tys. wyświetleń na YouTubie.

Jak podaje wp.pl, po zwycięstwie Zbigniew Zaranek powiedział:

Jestem szczęśliwy i zadowolony, że podołałem, że jeszcze mogę i potrafię. To było moje marzenie, by dotrwać do końca. Czuję, że świat się przede mną otwiera, że jeszcze będę mógł koncertować. Marzę o tym, by zapełniać wielkie sale koncertowe. Może nawet nagram jakąś płytę! Będę namawiał seniorów, by nie siedzieli w domu, by byli aktywni. "60 plus" to nie koniec świata, to początek nowej drogi.