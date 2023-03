Wokalista metalowego zespołu został zamordowany przez swoją żonę. Zabiła też ich syna i postrzeliła córkę

Jak podaje Loudwire, w czwartek 2 marca 2023 roku zmarł Steve Cain, frontman grupy Critical Khaos. Według dotychczasowych informacji, muzyk miał być jedną z ofiar potrójnego morderstwa.

Z raportu portalu wynika, że śledczy wysnuli pierwszą wersję zdarzeń z drastycznego incydentu - Steve Cain miał zostać zastrzelony przez swoją żonę Theresę, która następnie zamordowała również swojego syna Ethana i ojca Williama, a następnie popełniła samobójstwo.

Przed śmiercią miała również postrzelić córkę Samanthę - ta przeżyła i trafiła do szpitala w stanie krytycznym. Bliscy i znajomi zorganizowali na GoFundMe zbiórkę na pokrycie kosztów leczenia dziewczyny.

Z relacji portalu wynika, że rodzina miała niedługo otrzymać dokumenty dotyczące eksmisji - przez zadłużenie zajęto im dom.

Critical Khaos wystosowało oświadczenie w sprawie, podkreślając, że grupa chce nadal grać - zwłaszcza, że 19 maja czeka na nich największy koncert w karierze w Madison Theater, gdzie mają supportować Otep:

Mamy nadzieję, że wszyscy sobie jakoś dzisiaj dają radę... To jest coś, o czym Steve marzył, zanim został nam odebrany. Rozmawialiśmy o tym koncercie, jak o czymś przełomowym. By stanąć na tej samej scenie, co zespoły, których jesteśmy fanami. A teraz był na to nasz czas. Chciał tego bardziej, niż ktokolwiek z nas... Cieszymy się, że możemy jednak spełnić jego marzenie i zagrać ten koncert ku jego pamięci.