Nie mamy zielonego pojęcia, dlaczego w ogóle powstało takie nagranie, ale przynajmniej mamy kolejny powód, żeby się pośmiać. W sieci pojawiła się przeróbka piosenki "Just can't get enough" Depeche Mode i kawałek został przerobiony pod piosenkę Blanki "Solo". No cóż, w sam raz przeróbka na weekend.

"Wybitny zespół Blanka Mode". Jakiś żartowniś połączył utwór Depeche Mode z "Solo" [WIDEO]

W sieci jest sporo różnych dziwnych przeróbek i mash-upów znanych piosenek, które powstały ku uciesze internautów. W związku z Eurowizją w internecie wszyscy dyskutują o występie polskiej reprezentantki, Blanki. Wokalistka przeszła do finału, internet zachwycił się jej popisem tanecznym na scenie, zaś hejterzy dalej hejtują.

Czy Blankę lubicie, czy też nie, na pewno Was zainteresuje przeróbka, w której połączono Depeche Mode z Blanką. Sam już pomysł brzmi absurdalnie i oczywiście nagranie jest równie absurdalne. Na profilu Weź przestań, bo się poryczę pojawił się krótki filmik, w którym połączono "Just can't get enough" ze słynnym "Bejba". Niektórzy internauci zaczęli żartować, że to "Wybitny zespół Blanka Mode".

Depeche Mode promuje obecnie swój najnowszy album "Memento Mori", który jest pierwszym krążkiem nagranym po śmierci Andy'ego Fletchera. Pomysł na album „Memento Mori” pojawił się na początku pandemii, co zaowocowało piosenkami inspirowanymi bezpośrednio tym okresem. Kolekcja składa się z 12 utworów obejmujących różnorodne nastroje: od złowrogiego początku – paranoi i obsesji – do ostatecznego rozwiązania – katharsis i radości – ze wszystkimi punktami pomiędzy.

Nowe piosenki Depeche Mode będziemy mogli usłyszeć dwukrotnie na żywo w Polsce - 2 sierpnia muzycy zagrają na PGE Narodowym, natomiast 4 sierpnia w krakowskiej Tauron Arenie.