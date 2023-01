Rok 2022 obfitował w wiele nowych, rockowych wydawnictw. Która płyta zasługuje na tytuł najlepszego krążka? Czytelnicy Antyradio.pl zdecydowali, który album powinien zająć 1. miejsce.

Wybraliście najlepszą rockową płytę 2022 roku [WYNIKI SONDY]

W tym roku nowe krążki wydali m.in. Red Hot Chili Peppers, Muse, Arctic Monkeys, Jack White czy The Black Keys. Czytelnicy Antyradio.pl zdecydowali, że 3. miejsce należy do płyty Red Hotów "Unlimited Love" - na ten album zagłosowało ponad 11% głosujących. Srebro należy do Slasha, który razem z Mylesem Keneddym i the Conspirators powrócił w 2022 z albumem "4". Na płytę oddało swoje głosy niecałe 13% głosujących.

Kto zajął 1.miejsce? Najwięcej głosów zdobył zespół Muse z płytą "Will of the People" - na krążek zagłosowało ponad 18% czytelników. Krążek ukazał się 26 sierpnia. Wyprodukowany w całości przez muzyków tria, składający się z 10 utworów zestaw poprzedzały single "Won't Stand Down", "Compliance", tytułowy "Will Of The People" oraz "Kill Or Be Killed".

Muse tworzą Matt Bellamy, Dominic Howard i Chris Wolstenholme. Ich ostatni album, "Simulation Theory", zadebiutował na pierwszym miejscu w wielu krajach i był szóstym z kolei, który zadebiutował na szczycie listy sprzedaży w Wielkiej Brytanii. Poprzednia płyta, "Drones", zapewniła formacji nagrodę Grammy. Od powstania w 1994 roku, Muse wydali osiem albumów studyjnych, które sprzedały się w ponad 30 milionach egzemplarzach na całym świecie.