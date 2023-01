Czytelnicy Antyradio.pl wybrali najlepszy, metalowy album 2022. Wybór był trudny, bo w tym roku ukazały się krążki zespołów m.in. Korn, Rammstein, Slipknot, Ghost. Która płyta zdobyła najwięcej głosów?

Wybraliście najlepszy, metalowy album 2022 roku [WYNIKI SONDY]

3. miejsce zajął zespół Megadeth i płyty "The Sick, The Dying... And The Dead!" - czytelnicy oddali 14% głosów na ten krążek. Srebro należy do grupy Rammstein i płyty "Zeit". Niemiecki zespół zdobył 19%. Zwycięzcą został Książę Ciemności. Na album "Patient Number 9" Ozzy'ego Osbourne'a zagłosowało 24% czytelników.

Nowy album "Patient No. 9" to pierwsze wydawnictwo Osbourne’a od czasu albumu "Ordinary Man", który trafił na szczyty list przebojów w 2020 roku. Powstał we współpracy z producentem Wattem oraz z topowymi muzykami wszech czasów, wśród których znaleźli się: Tony Iommi, Jeff Beck, Eric Clapton, Mike McCready z Pearl Jam, Zakk Wylde, Chad Smith z Red Hot Chili Peppers, jak również nieżyjący już Taylor Hawkins z Foo Fighters, którego bębny słyszymy w trzech utworach.

Wieloletni przyjaciel i niegdyś członek zespołu Osbourne’a, Robert Trujillo z Metalliki, gra na basie w większości kawałków z albumu, a Duff McKagan z Guns N’ Roses i Chris Chaney z Jane’s Addiction zapewniają monumentalne dźwięki basu.