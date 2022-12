14 grudnia na profilu rockowego zespołu Obrasqi z Pomorza pojawił się wpis siostry wokalistki. 33-letnia Monika Dejk-Ćwikła wyszła dzień wcześniej na spacer z psem w Kartuzach i zaginęła. Trwają poszukiwania wokalistki.

Zaginęła wokalistka rockowego zespołu Obrasqi. Muzycy i rodzina proszą o pomoc

Siostra wokalistki, Patrycja Wojowska, napisała w poście na Facebooku, że jej siostra wybrała się 13 grudnia koło południa na spacer ze swoim psem labradorem na osiedlu XX-lecia w Kartuzach. Kobieta nie wróciła do domu. Osoby, które widziały Monikę Dejk-Ćwikłę mogą kontaktować się z Wydziałem Kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach (nr tel. 47 742 22 18, 47 742 22 40) oraz dyżurnym KPP Kartuzy (nr 47 742 22 22), jak również dzwonić na numer alarmowy 112.

Rockowa grupa Obrasqi działa od kwietnia 2019 i muzyka kapeli zaliczana jest do indie-dreampop-rocka. Zespół sięga zarówno do klimatycznych elementów art-rocka jak i do nowoczesnych popowych brzmień elektronicznych. W 2022 roku na zaproszenie Riverside kapela zagrała jako gość specjalny finału trasy jubileuszowej „20 Riverside”. We wrześniu natomiast ukazała się druga płyta formacji zatytułowana "szepty ciszy", którą zapowiadały single "obiecaj" oraz "siła zakazanych westchnień".