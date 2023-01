Każdy szanujący się rockman ma w swojej kolekcji koszulki ulubionych zespół. Często w sieciówkach pojawiają się T-shirty czy bluzy z logo znanych grup, które są oficjalnym merchem muzyków. Oczywiście w sieci nie brakuje mnóstwo podróbek i pewna kobieta, która sprzedawała nieoficjalne koszulki teraz będzie musiała zapłacić sporą karę.

Zarobiła fortunę na nielegalnych koszulkach zespołów. Teraz słono za to zapłaci

48-letnia Johanna Donnelly z Norwegii przyznała się do 20 przestępstw związanych z nielegalną sprzedażą i naruszaniem znaków towarowych. Kobieta będzie musiała zapłacić 140 tysięcy funtów, czyli ponad 739 tysięcy złotych lub spędzić 5 miesięcy w więzieniu.

Jak podaje WalexOnline, kobieta sprzedawała koszulki Led Zeppelin, The Rolling Stones, Foo Fighters, The Stone Roses, The Stranglers jako oficjalny merch, co jednak nie było prawdą. Miała w ten sposób zarobić 250 tysięcy £, czyli 1 319 539 złotych. Jeżeli kobieta nie zapłaci 140 tysięcy funtów w ciągu 3 miesięcy, wówczas będzie musiała spędzić kilka miesięcy w więzieniu.

Badania z 2012 roku wykazały, że to właśnie fani mocnych brzmień wydają najwięcej na koszulki swoich zespołów i mają ich naprawdę sporo w swojej szafie. Wielbiciele punk rocka mają aż 15 T-shirtów i są w stanie na nie wydać 597 dolarów. Tuż za nimi są fani metalu, którzy wydają 495 dolarów i w szafie mają 17 takich koszulek.