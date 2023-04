Złota płyta dla metalowego zespołu w Polsce! Świetny wynik Metalliki

Metallica ze złotą płytą w Polsce

Fani Metalliki w Polsce po raz kolejny nie zawiedli i szturmem ruszyli do sklepów. Jak podaje wytwórnia zespołu, "72 Seasons" w ciągu tygodnia od premiery doczekało się odznaczeniem złotej płyty.

Na albumie możemy usłyszeć m.in. single „72 Seasons”, „If Darkness Had a Son”, „Screaming Suicide” oraz „Lux Æterna”. Producentami krążka są Greg Fidelman oraz Hetfield & Ulrich. Całość ma 77 minuty i 12 utworów. „72 Seasons” to następca wydanego w 2016 „Hardwired… To Self-Destruct”.

Ku uciesze wszystkich fanów i kolekcjonerów, album dostępny jest w kilku wersjach i jest oczywiście dostępny w sprzedaży we wszystkich porządnych sklepach muzycznych.

Już w tym miesiącu grupa wyruszy w trasę M72. Metallica zagra dwa koncerty w każdym mieście, które jest objęte tournée. Każdy No Repeat Weekend to dwa oddzielne koncerty, z różnymi setlistami i supportami. M72 to także nowa, okrągła scena i słynny Metallica Snake Pit w centralnym miejscu, jak również passy I Disappear i wiele innych atrakcji. Polscy fani będą mogli posłuchać Metalliki na żywo 5 i 7 lipca 2024 roku.