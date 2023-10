Co widzisz na obrazku? Odpowiedź zdradzi, czy umiesz się kontrolować

Jaką jesteś osobą w pracy? Możesz pochwalić się takimi cechami jak samodyscyplina i dobra organizacja pracy? A może to zupełnie nie twoja bajka? TikTokerka Mia Yilin znana z tworzenia w sieci iluzji optycznych i psychotestów, postanowiła pochylić się nad cechami związanymi z życiem zawodowym.

Iluzje optyczne mają sporo fanów. Są świetną formą zabawy i nie zabierają dużo czasu. Najczęściej chodzi w nich o to, aby spojrzeć na dany obrazek i w jak najkrótszym czasie odpowiedzieć na pytanie, co na nim widnieje. Odpowiedź najczęściej ma zdradzić cechy charakteru. Oczywiście wszelkiego rodzaju podobne obrazki i odpowiedzi z nimi związane należy brać z przymrużeniem oka.

Co widzisz na obrazku?

Mia Yilin na swoim TikToku posiada sporą ilość iluzji optycznych, które następnie opisuje i zdradza odpowiedzi. W jednym z nagrań prezentuje obrazek, który ma związek z cechami związanymi z pracą. Wystarczy, że przyjrzysz się ilustracji i bez większej analizy odpowiesz na pytanie, co na nim widzisz. Jesteś gotowy? No to spójrz na poniższy obrazek:

Dłoń

W pierwszej kolejności widzisz na obrazku dłoń? To znak, że doskonale wiesz co to samodyscyplina i kontrola. Umiesz świetnie zarządzać własnym czasem i ogólnie należysz do osób zorganizowanych. Masz też dużo z perfekcjonisty. Uważaj, aby nie przesadzić. Zwolnij czasem i nie zapomnij o odpoczynku.

Widelec

Widzisz widelec? Według tiktokerki masz problem z prokrastynacją, czyli nałogowym odwlekaniem różnych spraw w czasie. Masz też kłopoty z koncentracją. Jesteś osobą z dużym potencjałem, jednak w realizacji zadań wciąż przeszkadza ci wspomniana prokrastynacja.

Filmiki Yilin cieszą się dużą popularnością, a wielu internautów w komentarzach przyznaje, że odpowiedzi zgadzają się z tym, jacy są w rzeczywistości. Tym razem również nie zabrakło komentarzy, z których wynika, że Mia trafia ze swoimi iluzjami optycznymi.

Zobaczyłam dłoń i to wszystko jest prawdą

Właśnie mnie opisałaś

Oglądam to, odkładając rzeczy na później – brzmiały komentarze.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!