Są codziennością dla Polaków. Obcokrajowiec oszalał na ich punkcie

Polka zdecydowała, że najwyższa pora zabrać męża z Indii na słynne zapiekanki z Radomia! Kobieta napisała, iż sama się wychowała na tych przysmakach i „pamięta czasy, kiedy te zapiekanki kosztowały 5 zł”. Oczywiście życie potoczyło się swoją drogą, a w Polsce przez lata miała miejsce wyraźna utrata wartości pieniądza, lecz jedno pozostało bez zmian, mianowicie zapiekanki wciąż smakują dobrze.

Dzisiaj Meru próbuje słynną zapiekankę z Radomia

Już w pierwszych sekundach filmiku możemy usłyszeć, że Meru zabiera się za próbowanie słynnych zapiekanek z Radomia.

Ale matko! Fajna.

Reakcja jest niezwykle ciekawa, bo najpierw Meru zrobił wielkie oczy, a potem powiedział: „Ale matko!”. Wygląda na to, że smakołyk z Polski zadowolił jego podniebienie, co zostaje potwierdzone słowami: „Fajna. Dobra, fajna. Polska, come to Radom”.

Oczywiście jak to zwykle bywa, opinie ludzi mogą być zróżnicowane, więc w komentarzach możemy natknąć się na komentarze o następującej treści:

Tosty i zapiekanki najlepsze we Wrocławiu..polecam..nie ma porównania będziecie spróbujcie

Numero Uno to zapiekanka z KRAŚNIKA!!!!!!!!!!

w Żmigrodzie najlepsze

tylko zapiekanki ze Skawiny

Mimo tego, jest naprawdę wielu internautów, którzy zgadzają się z tym, że zapiekanki z Radomia są najlepsze.

Zawsze jak jestem w Radomiu to muszę zjeść tą zapiekankę

Tak to prawda, są najlepsze :) Też je uwielbiam

Na koniec warto podkreślić, iż na kanale @polsko_indyjska_rodzinka znajdują się również inne filmiki z testowaniem polskiej żywności przez męża z Indii. Ciekawą propozycją okazało się picie „ogórki juice”, czyli… soku z ogórków kiszonych.

Trudno powiedzieć, czy tym razem Meru faktycznie był zachwycony smakiem, czy też starał się być uprzejmy, ale jedno jest pewne: zawsze chętnie testuje jedzenie z Polski.

