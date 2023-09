Co widzisz na tym obrazku jako pierwsze? Rozwiąż test osobowości

Rozwiąż krótki psychotest, a dowiesz się, do jakiej grupy osób należysz. Jesteś kreatywny, a może twój znak rozpoznawczy to spokój? Wszystkiego dowiesz się z testu, wystarczy, że spojrzysz na obrazek, a następnie odpowiesz na jedno, krótkie pytanie.

Psychotesty, zwłaszcza te krótkie są bardzo popularne. Oczywiście większość z nich należy brać z przymrużeniem oka, zwłaszcza testy, które mają wykazać iloraz inteligencji osoby, która go rozwiązuje. Traktujmy więc je w ramach zabawy. Jednym z takich krótkich psychotestów, które cieszą się niezwykłą popularnością, są te w formie obrazka. Polega to na tym, aby spojrzeć na fotografię i powiedzieć, co się widzi. Nie chodzi o zbyt długie wpatrywanie się w ilustrację, tylko o pierwsze skojarzenia.

Poniżej przedstawimy wam jeden z obrazków. Spójrzcie na niego, a następnie pomyślcie o tym, co na nim zobaczyliście. Pod obrazkiem znajdziecie trzy możliwe odpowiedzi. W zależności od wybranej odpowiedzi dowiecie się, jakie cechy was charakteryzują. Jesteście gotowi? To zaczynamy!

Pamiętajcie, aby odpowiedź wybrać możliwie jak najszybciej, bez zbędnego analizowania obrazka.

Co widzisz na powyższym obrazku?

Postać człowieka

Jeśli na powyższym obrazku zauważyłeś postać człowieka, oznacza to, że jesteś poważną osobą. Koncentracja i zapał to cechy, które cię charakteryzują. Bliskie ci osoby zawsze mogą na tobie polegać. Dajesz im wsparcie.

Skrzydła

Widzisz skrzydła na obrazku? Masz w sobie dużo luzu i jednocześnie jesteś osobą bardzo energiczną. Spokojne siedzenie na kanapie nie jest dla ciebie. Nie masz czasu na zmartwienia i smutek. Ludzie cię kochają, bo zarażasz pozytywną energią.

Serce

Ci, którzy na ilustracji zwrócili uwagę na serce, to bardzo empatyczne osoby. Jesteś serdeczny, pomagasz innym i zawsze chętnie doradzisz. Taki przyjaciel jak ty, to prawdziwy skarb.

