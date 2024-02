Dlaczego czasem mamy zły humor? Wskazano zaskakujące źródło i rozwiązanie problemu

Humor często potrafią nam zepsuć drobnostki, takie jak korek na drodze, kiepska pogoda czy zmiana planów. Czyli wszystkie te rzeczy, które z pozoru wydają się być błahe. Jak się okazuje, ma to związek z pracą naszego mózgu.

Dlaczego małe rzeczy skutecznie psują nam humor i jak temu zaradzić?

Wpływ na to, że małe rzeczy skutecznie potrafią zepsuć nam humor, ma nasz mózg. Jak się okazuje, pracuje on w taki sposób, że przekształca mały problem i robi z niego dużo większe zmartwienie. Terapeutka Danica Harris z Teksasu zwraca uwagę na to, że gdy tylko coś nie idzie zgodnie z naszym planem, często niemal natychmiast w naszej głowie rodzą się negatywne myśli, które nas frustrują i wpływają na nasz humor.

Gdy małe rzeczy wyprowadzają nas z równowagi, odbija się to nie tylko na nas samych, ale także na otoczeniu. Emma Mahony, terapeutka z Filadelfii podpowiada, jakie są sposoby na radzenie sobie z tym problemem. Przede wszystkim radzi, aby pozwolić sobie na odczuwanie emocji związanych z danym niepowodzeniem. Jednak trzeba być czujnym i nie dopuścić do tego, aby przerodziły się w negatywne myśli. Radzi, żeby skupić się na tym, na co mamy wpływ i co możemy kontrolować. To sposób, aby poradzić sobie z negatywnymi emocjami i szybciej odpuścić.

Danica Harris podaje natomiast inną metodę. Uważa, że najlepszym rozwiązaniem jest zwrócenie uwagi na rzeczy, które są źródłem gniewu i następnie poszukanie pomysłu na zmianę tego stanu. Dla przykładu, jeśli humor popsuły ci korki na drodze, możesz wykorzystać ten czas i np. posłuchać ulubionej muzyki czy podcastu.

Zmiana planów czy nieoczekiwane zdarzenia to element życia i trudno temu zapobiec, jednak jeśli będziemy w odpowiedni sposób na to reagować, lepiej sobie z tym poradzimy.

Źródło: Antyradio/Ofeminin/Huffpost.com

