Wykryto, że muzyka wpływa na działanie mózgu. Może zapobiec jednej chorobie

Demencja to choroba, na którą cierpi coraz więcej osób. Naukowcy próbują jej zapobiec i opóźnić ją. Badają wpływy różnych bodźców na człowieka, w celu odkrycia środka, który pomoże w walce z chorobą. Wiele wskazuje na to, że jednym z takich rzeczy jest muzyka, a konkretnie gra na instrumencie. Badania podjął się zespół naukowców z Uniwersytetu w Exeter w Wielkiej Brytanii. Grupa specjalistów przeanalizowała dane 1107 osób w wieku powyżej 40 lat, u których zdiagnozowano demencję. Następnie porównano ich zdolności poznawcze ze zdolnościami muzycznymi. Wyszczególniono następujące kategorie:

gra na instrumencie

śpiewanie w chórze

regularne słuchanie muzyki

Czy muzyka chroni przed demencją?

Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym "International Journal of Geriatric Psychiatry" i jasno wynika z nich, że muzyka pozytywnie wpływa na mózg. W szczególności mowa tu o osobach, które grają na instrumencie. Okazuje się, że miały one zdecydowanie lepsze wyniki w zakresie pamięci roboczej i funkcji wykonawczych. Podobnie wyglądało to w przypadku osób, które śpiewały np. w chórze. Niestety jest zła wiadomość dla osób, które tylko i wyłącznie słuchają muzyki. Otóż przy tej kategorii nie odnotowano żadnej znaczącej poprawy.

Ogólnie rzecz biorąc, uważamy, że bycie muzykalnym może być sposobem na wykorzystanie sprawności i odporności mózgu, czyli rezerwy poznawczej – mówiła Anne Corbett, psycholożka z Uniwersytetu w Exeter.

Chociaż potrzebne są dalsze badania, by zbadać tę zależność, nasze ustalenia wskazują, że promowanie edukacji muzycznej byłoby cenną inicjatywą promującą styl życia, który chroni zdrowie mózgu, podobnie jak zachęcanie osób starszych do powrotu do muzyki w późniejszym życiu – mówiła dalej Corbett.

Oczywiście, choć badania mówią o tym, że gra na instrumencie może pomóc zapobiegać demencji, to taka aktywność nie jest wystarczająca. Oprócz tego kluczowy jest zdrowy styl życia i odpowiednia dieta. Silne powiązania, to co innego niż związek przyczynowo-skutkowy. Rezerwa poznawcza to swoisty bufor chroniący przed skutkami starzenia. Osoby z większą rezerwą poznawczą, która wynika z ich wyborów dotyczących np. stylu życia, są mniej podatne na chorobę Alzheimera.

